Mariah Carey es demandada por una de sus exniñeras; acusa maltratos

Mariah Carey, la reconocida cantante y actriz estadounidense fue demandada por una de sus exniñeras, quien de acuerdo con Variety presentó una querella en el Tribunal Superior de Los Ángeles, California porque fue despedida tras quejarse de su salaria y las condiciones de trabajo.

Según Maria Burgues, exniñera de la cantante aseguró que fue obligada a viajar con la intérprete de We Belong Togheter, quien le pagaba escasos $25 dólares por hora cuando salió de gira, sin embargo, no cubrió económicamente por su tiempo de viaje.

Según la demanda, los hijos de Mariah tenían un guardaespaldas de nombre Marcio Moto, que constantemente le gritaba y hacía sentirse amenazada a Burgues.

En diciembre del 2017, la exniñera reveló que mientras todos conducían a Las Vegas, Moto le comenzó a gritar y la amenazó con echarla del auto y dejarla varada en el camino; ella se quejó del incidente, pero no se hizo nada al respecto.

Ahora la mujer busca compensación por angustia emocional severa y también alega que no le pagaron el salario correspondiente al ser despedida y más incidentes en donde el guardaespaldas le gritó y amenazó.

Esta no es la primera vez en que la intérprete de All I Want For Christmas Is You, tema que recientemente acaparó el primer lugar en el Billboard Hot 100, es demandada, pues su exama de llaves también presentó una demanda porque no se le pagó adecuadamente su sueldo mientras laboraba con la artista.