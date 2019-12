Mariah Carey estrena nuevo video de All i want for christmas is you

Mariah Carey ha sabido como celebrar en grande el 25 aniversario de su exitoso villancico "All i want for christmas is you", no solo con una edición especial de su álbum "Merry Christmas", sino también con el lanzamiento de un nuevo video musical; en el videoclip la cantante no es la única estrella, sus mellizos Moroccan y Monroe llevan a cabo unos adorables pasos de baile.

Para este nuevo video, Mariah Carey tuvo al director Joseph Khan, artífice de algunos de los videoclips más caros de la historia y también de algunos de los más memorables, como "Blank Space" de Taylor Swift o "Freeek!" de George Michael. En el video musical de "All i want for christmas is you", una niña entra en una tienda de regalos y descubre una fantasía navideña en su interior protagonizada por MC, y termina bailando felizmente entre soldaditos de juguete o los propios hijos de la cantante.

Cabe mencionar que ahora "All i want for christmas is you" tiene tres videos oficiales. En 1994 se editaron dos versiones: la casera conocida por todos (donde su ex esposo Tommy Mottola sale como Santa Claus), y una inspirada en la televisión de los años 60.

Por otra parte, 25 años después de su lanzamiento, la canción navideña de Mariah Carey se apodera por primera vez del #1 del Hot 100 de Billboard. "All i want for christmas is you" es el decimonoveno éxito número uno de Mariah Carey, lo que la ubica a solo una canción detrás del récord general de The Beatles de 20 canciones principales.

El tema navideño es actualmente la canción más transmitida de Spotify en el Reino Unido, y está ganando terreno en Francia, cuya lista de canciones principales de SNEP ahora la tiene en el lugar 31.