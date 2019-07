Mariah Carey hace fuerte revelación sobre su ex Tommy Mottola

Mariah Carey aperece en la portada de la reciente edición de la revista Cosmopolitan, donde además hizo varias confesiones íntimas sobre su vida sexual, así como de su ex esposo Tommy Mottola (hoy esposo de la cantante mexicana Thalía y padre de sus hijos).

En dicha entrevista la diva de la música Mariah Carey aseguró que en su matrimonio con el magnate de la industria Tommy Mottola, no se sentía libre. “No había libertad para mi como ser humano. Era casi como estar presa”.

Cuando Mimi y Tommy Mottola contrajeron matrimonio, ella tenía 23 años y él 43. "Es posible que él desease la caricatura de una novia niña, hubo un esfuerzo consciente por mantenerme como la clásica chica americana, lo que sea que signifique eso".

Cabe recordar que ambos se conocieron en 1991 cuando el hoy esposo de Thalía era el jefe en Sony Music. "Fue muy controlador", resaltó la cantante a Cosmopolitan. En aquellos años muchos fueron los rumores que surgieron sobre el implacable control que Tommy Mottola ejercía sobre Mariah: cuidaba su vestuario, sus canciones, sus actuaciones, sus amistades.

En su libro autobiográfico Hitmaker: The Man and his Music, publicado en 2013, el empresario Tommy Mottola, habló sobre su matrimonio con la cantante.

Parece ser que la controlaba. Pido disculpas. ¿Fui obsesivo? Sí, pero eso es parte de la razón de su éxito.

“Verdaderamente me siento apenado por la incomodidad o pena que mis buenas intenciones inevitablemente le han causado a ella”.

Tommy Mottola se ha casado en tres ocasiones:

En 1970 con Lisa Clark, hija del fundador de ABC Records.

Veinte años después se divorció y posteriormente se casó con Mariah Carey; su matrimonio duró cuatro años y se divorciaron en 1998.

En el 2000 contrajo matrimonio con la cantante mexicana Thalía, en en la catedral de San Patricio (Nueva York), mismo lugar en el que se casó con Mariah.

Por otra parte en la entrevista con Cosmpolitan, Mariah Carey confesó que si bien ha tenido muchos noviazgos, han sido pocas las parejas sexuales en su vida. "No he tenido tantos, pero han sido muy variados".