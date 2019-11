Mariah Carey lanza versión de aniversario de su álbum navideño

Mariah Carey decidió relanzar su exitoso tema navideño All I want for christmas is you, con motivo de las próximas fechas navideñas. La cantante le dio el adiós a Halloween y se mostró muy feliz de por fin volver a revivir su éxito navideño.

No sólo las tiendas departamentales y los supermercados se alistan para la navidad 2019, también Mariah se preparó con anticipacion y alistó nuevas versiones de sus canciones navideñas más exitosas e inesperadamente estrenó un disco titulado Merry Christmas Deluxe Anniversary Edition.

El regalo que la famosa le hizo a sus fanáticos se divide en dos partes y está conformado por 29 canciones, en las que se destacan All I want for christmas is you, Sugar Plum Fairy introlude, Joy to the world y Silent Night, además de algunos clásicos navideños como O Holy Night, Santa Claus is comin' to town y Lil snowman.

Mariah ha sabido como continuar generando ganancias con la canción navideña, pues cada que las fechas decembrinas se avecinan, el tema comienza a subir en las listas de popularidad y llega a importantes lugares.

Para este año, Mariah preparó una grata sorpresa para sus fanáticos y lanzó un video inédito del tema, en donde vemos a una Carrey muy joven y divirtiéndose al máximo entre un bosque nevado. El video rápidamente se volvió tendencia y en pocas horas alcanzó las 300 mil reproducciones. Hasta ahora el video cuenta con 495 mil vistas.

Con el relanzamiento de las nuevas versiones de las canciones más famosas de navidad de Mariah, podemos tener en claro que la celebración esta más cerca que nunca y que muy pronto Santa Claus estará visitando a millones de pequeños alrededor del mundo para bajar por sus chimeneas y dejarles regalos al lado del pino navideño.