Mariah Carey recibe emotivo mensaje de Tommy Mottola, su ex

La cantante Mariah Carey y el empresario Tommy Mottola (esposo actual de la también cantante Thalía), estuvieron casados años atrás, y con motivo de las fiestas navideñas, él recuerda a Carey a través de Instagram algo bonito que vivieron juntos cuando fueron esposos.

Tommy Mottola recuerda la época en la que estaba casado con Mariah Carey, entre 1993 y 1998. Tras su separación, ambos se tienen cariño, respeto y están en comunicación.

Hace 25 años Mariah Carey lanzó su clásico navideño All I Want for Christmas is You, y este año 2019 el tema fue colocado en la primera posición de la lista Billboard Hot 100. Dicho logro llena de felicidad a Mottola.

Tommy Mottola felicita a Mariah por medio de un amoroso mensaje en el que le recuerda algo que le dijo hace tiempo.

¡Felicidades de parte de Santa!¡Y después de 25 años All I Want for Christmas is You está en el número 1! ¡Te dije que no te convertirías en Connie Francis! En serio… ¡es la mejor noticia! ¡Estoy feliz y emocionado por ti! ¡Lo hicimos!”."

Mariah le contesta que ríe a carcajadas, tras leer su mensaje, pero Thalía, esposa de Mottola, también comenta la publicación agregando varios emojis de manos aplaudiendo y notas musicales.