Marián Oviedo, Cuitla Vega y Lucy Luna deleitan corazones

Guamúchil, Sinaloa.- Marián Oviedo se encuentra en una nueva faceta en su carrera artística, misma que iniciara hace más de tres años en plataformas digitales. Hoy la joven cantante originaria de Agua Prieta, Sonora demuestra que su talento musical va más allá de redes sociales.

En esta nueva fase del proyecto de Marián Oviedo, respaldado por el compositor Luciano Luna y toda la familia Little Moon Music, la bella cantante está realizando una serie de presentaciones que ha deleitado oídos, conquistado corazones y ocasionando el aplauso del público. “Me pone muy contenta eso, poder tener ahora un contacto presencial con la gente, poder cantar frente a frente a personas que me han apoyado y a nuevas personas que siento me van a empezar a conocer a raíz de este crecimiento”, manifestó la intérprete a EL DEBATE.

La tierra de Pedro Infante fue testigo del talento nato de Marián Oviedo, quien se presentó en el terrenazo del Zawsee. Fue sin duda alguna una noche variada donde el principal elemento fue la música. La cantante no estuvo sola esa noche, compartió escenario con Cuitla Vega y Lucy Luna.

El show lo inició Lucy Luna, una joven cantante orgullasamente de Guamúchil, Sinaloa, quien posee una voz inigualable; sus dotes musicales son más que evidentes y el escucharla cantar es todo un deleite.

Posteriormente subió al escenario el cantautor Cuitla Vega, quien al igual que Marián Oviedo, tuvo sus inicios con videos en plataformas digitales. Cuitláhuac Vega Toledo (nombre real del cantante) ha estado acompañando a la sonorense en esta gira que inició en Sinaloa y se extenderá a varias ciudades de Sonora.

Cuitla Vega hizo gala de su voz. Foto: cortesía Jesús Pérez / Little Moon Music

La noche cerró con broche de oro con la simpatía, talento y belleza de Marián, quien complació al público con una repertorio muy acertado. "La pasado increíble en Guamúchil gracias por una noche tan especial", comentó en sus redes sociales.

Marián Oviedo trabaja en nueva música junto con Luciano Luna. Foto: cortesía Jesús Pérez / Little Moon Music

"Esto surgió con el deseo de compartir lo que creí que sabía hacer, que era cantar", expresó Marián Oviedo a EL DEBATE, en referencia a su carrera artística.