Marián Oviedo promete grandes sorpresas para todo su público

Guamúchil, Sinaloa.- "Hemos arrancado el 2020 con todo", expresó con entusiasmo Marián Oviedo en una charla con El Debate antes de subir al escenario del Carnaval Guamúchil 2020, donde ofreció un variado repertorio que incluyó conocidos covers y varias de sus propias canciones. "Ha sido el (2019) año más productivo de mi carrera, he estado trabajando mucho en ya no solo ser solamente una artista de redes sociales, una artista de covers, una youtuber, sino que la gente me perciba como una artista profesional ya en forma".

La cantautora originaria de Agua Prieta, Sonora estuvo acompañada por su agrupación integrada por excelentes músicos. Marián Oviedo se dijo muy contenta por todo el trabajo que se ha estado haciendo para llevar su carrera artística a otro nivel de la mano de un gran equipo, como lo es el compositor Luciano Luna y su compañía Little Moon Music.

Marián Oviedo promociona su nuevo sencillo titulado "Y me da miedo", su primera canción con banda en colaboración con El Mimoso, ex vocalista de Banda El Recodo. El tema es la autoría de Luciano Luna y Fernanda Díaz. "Creo que ha sido un reto muy grande, El Mimoso es una de las voces yo creo, más icónicas del Regional Mexicano".

Me puso la vara muy alta pero hicimos creo un muy buen papel, quedó un resultado muy bonito, espero que la gente apoye esta nueva faceta de mi carrera ahora con una canción en banda.

"Y me da miedo" ha tenido una buena respuesta por parte de su público, "es la canción que desde su lanzamiento las primeras 24 horas he tenido más reproducciones que ninguna otra de las que he lanzado".

Agradecida con todos los resultados que ha tenido hasta el momento, Marián Oviedo tiene preparadas sorpresas que dejaran a sus fans más que complacidos y asimismo, más personas se sumarán a su propuesta musical, "vienen sorpresas increíbles, la verdad estoy muy emocionada por las canciones que vienen, sencillo con sencillo será una cosa diferente a la anterior y precisamente buscando eso, sorprender al público y estar creando cosas novedosas".