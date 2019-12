Marián Oviedo tuvo este 2019 un año clave para su carrera musical

Marián Oviedo se despide de este 2019 con una nueva versión pop de su sencillo "Te voy a odiar", así como con más interpretaciones de otras canciones muy conocidas en su canal de Youtube, que tiene hasta el momento 394 mil suscriptores.

El 2019 ha sido sin duda alguna un año decisivo para la carrera artística de Marián Oviedo, ya que ha sido el año de mayor crecimiento en su proyecto musical de la mano del cantautor sinaloense Luciano Luna y su compañía Little Moon Music, "lo cual me ha ayudado a contar con un trabajo de equipo increíble junto con el que empezamos a hacer nueva música original, covers mejor producidos y presentaciones en vivo".

La Marián de antes sólo existía dentro de las redes sociales y este año pude salir a acercarme más a las personas que me escuchan y también a los medios de comunicación, lo cual me ha colocado como un nuevo proyecto musical formal y no solo una youtuber.