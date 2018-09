Mariana Ávila y lo que soportó en "Reto 4 elementos"

Mariana Ávila, quien ya fue expulsada del reality show "Reto 4 elementos", confiesa que no la pasó nada bien al formar parte del proyecto citado, puesto que sufrió de bullying.

Lee también: Mhoni Vidente predijo la muerte del cantante asesinado

La actriz Mariana Ávila vivió una pesadilla dentro del programa de televisión “Reto 4 elementos” segunda temporada, pues sus compañeros del “Equipo actores” le hicieron bullying desde el primer momento por ser un elemento muy débil al no poder pasar la mayor parte de las pistas que tuvieron que enfrentar.

Lee también: Rocío Banquells sorprende al lucir una nueva figura

La información se da en distintos portales de noticias. El peor momento que vivió Mariana Ávila fue cuando Julio Camejo, Sachi Tamashiro y Adrián Di Monte, decidieron no participar en el reto de Inframundo para irse directo al reto de eliminación y así competir uno por uno para cada quien ganarse su lugar.

Decidimos no competir, tenemos un elemento que ya no quiere estar en el equipo, que nos está desgastando física y mentalmente, respeto que ella ya no quiera estar aquí, pero no respeto que me esté llevando entre las patas porque yo si quiero ganar” aseguró Tamashiro.