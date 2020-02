Mariana BO, un fenómeno de la música electrónica

Una mujer apasionada, enérgica en los escenarios, pero sobre todo considerada en el top 100 como una de las mejores del DJ del mundo, la joven sinaloense Mariana BO ha conquistado con su violín y su música.

En entrevista exclusiva para PERFILES, la artista platicó sobre su participación en el Festival EDC México, quien mostró lo emocionada de presentarse en México después de estar en una gira por el continente asiático.

Ahora se encuentra promocionando su nuevo tema, Feeling good, el cual ya se encuentra en todas las plataformas digitales, además adelantó que se viene muchos proyectos.

¿Cómo te sientes de estar presente en el Festival EDC México?

Seria mi cuarta ocasión en ese festival, por tercera vez consecutiva en el escenario principal, y estoy un poco nerviosa porque voy a presentar un nuevo show, siempre trato de presentar y brindar nuevas historias que contar a los fans y a toda la gente que escuchado mi música, he presentado con músicos de verdad, música clásica, con cuatro chelistas; he presentado temas de Game of Thrones, Piratas del Caribe, Star Wars y en esta ocasión voy a presentar un show de Michael Jackson, entonces vamos a tocar el tema Smooth Criminal, imagínate cuatro chelistas y yo tocando el violín enfrente, entonces va estar muy padre. Espero que a todos les guste, y estoy feliz porque más que nada estoy tocando en México, y eso es algo que me llena y es el mejor crac del mundo.

Foto: Cristina Félix / PERFILES

¿En dónde te has presentado además de México?

El año pasado estuve en Tomorrowland, festival más importante de todo el mundo. Arriba Culiacán. He estado en Ultra Croacia, Ultra Music Festival Miami, EDC Las Vegas, he estado en giras por Asia, Tailandia, China, Indonesia, Japón y siempre estoy trabajando.

¿Qué representa para ti ser sinaloense y estar de gira por el mundo?

Representa una satisfacción, porque lo que estoy haciendo es lo que me dedique desde niña, hacer música, y es como que te contraten para representar a tu país, ciudad y por tu música, tener fans de otras partes del mundo es algo muy padre, un éxtasis literal, es muy placentero, porque es como los frutos que estás dando con tanto esfuerzo, caídas, errores, no es fácil llegar como llegamos, como fui la primera mexicana en llegar al TOP 100 de DJ hace tres años, entré como el número 84, después en el 68, y este año estoy en el número 49, y ser la primera mexicana, aparte mujer y culichi, es muy orgulloso.

¿Ahorita qué es lo que estás lanzando?

Ahorita acabo de lanzar en diciembre mi último relist, se llama Feeling good, en Spinnig Records, es una canción que la cantaba Nina Simone, es algo oldie, pero la hice actual, y está muy cool, ya está en todas las plataformas digitales, ya está el video oficial, y espero que les guste, está muy buena.

Foto: Cristina Félix / PERFILES

¿Cómo mezclas el violín y hacer tu música en vivo?

Es tan complicado, pero yo ya me la sé, son segundos que si se te pasa tantos segundos, ya se te fue la canción para empatarla. Haz de cuenta que empiezo como DJ, después toco una canción de violín, ya sea una o dos por show, dura aproximadamente una hora, hora y media máximo, y toco la canción, y cuando toco la canción tengo tantos segundos para regresarme a seguir siendo DJ porque es como un intercambio de concertista con DJ, entonces me han dicho: “¿Cómo te haces? O sea, te veo, y cómo le haces para tocar el violín y luego estar tocando tu música y hacer una buena mezcla, todo es práctica”.

¿Recuerdas tus inicios en la música?

Fíjate que desde muy niña yo ya sabía a lo que me iba a dedicar. Muchos niños no saben literal hasta en la preparatoria sin saber a lo que se van a dedicar el resto de su vida, y yo lo sabía desde niña que iba a ser artista, y está padre, porque no sé, lo veía como mi mamá y mi familia que me gustaba, aparte tenía el talento, desde los 11 años estoy siendo músico, llevo 12 años tocando el violín y nueve años siendo DJ productora, y pues todavía hay muchas cosas por aprender. Uno nunca deja de aprender, y esto es lo que me encanta hacer, y no me veo haciendo otra cosa.

¿Cuáles son los proyectos que se vienen en tu carrera?

Se viene mucha música nueva, además viene un comercial que acabo de realizar, no puedo decir el nombre, pero ya está a punto de salir, lo verán en las televisoras, también se vienen nuevos comerciales porque me gusta producir soundtracks. Uno de mis sueños es producir para películas, cortometrajes, y me prometí que en este 2020 iba a lanzar más música que todos los años, además tendré nuevos tours en Asia, además se viene un show en España, y mucho más.