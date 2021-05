Mariana Botas, actriz de "Una familia de diez", presume "cuerpower" al haber perdido 8 kilos

Mariana Botas, quien interpreta a "Martina López" en la exitosa serie "Una familia de diez" producida por el comediante Jorge Ortiz de Pinedo, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía usando traje de baño, para mostrar a sus miles de seguidores que sus esfuerzos están dando frutos, pues en menos de dos meses ha logrado perder 8 kilos.

En una entrevista para Las Estrellas, la actriz mexicana contó que lleva a cabo una dieta cetogénica. "Físicamente me siento increíble, mentalmente también porque llevo un proceso", expresó.

Cada semana Mariana Botas tiene cita con su nutriólogo, psicólogo y fisioterapeuta, "es un tema integral, mi cuerpo está súper bien, me siento mejor que sin hacer la dieta y estoy adquiriendo hábitos alimenticios y rutinas muy buenos en la vida". La actriz de 31 años de edad y originaria de la Ciudad de México, resaltó estar muy orgullosa del proceso "y de vivir esta experiencia".

Mariana Botas, quien ha participado en "La rosa de Guadalupe" y "Como dice el dicho", mencionó que este cambio en su vida se debe a una decisión propia y no por las críticas por su apariencia física.

Me siento contenta con mis cambios y con el objetivo que quiero ver, sin embargo yo respeto muchísimo a la gente, cada quién sabe por qué está así.

La joven actriz ha recibido comentarios como "ay Mariana, ya engordaste" o "ay Mariana, los cachetes". Dijo que las personas se siente con la libertad de hacerlo y eso no la afecta, "mientras yo me sienta a gusto conmigo misma y cuando me ha pasado que no lo estoy, hago lo que estoy haciendo ahorita: adquiero mejores hábitos de alimentación, hago ejercicio y adquiero rutinas más saludables para mí".

En la fotografía en traje de baño que publicó en su feed de Instagram, Mariana Botas recibió muchos comentarios halagadores de parte de sus fans: "divina", "hermosa", "cuerpower" y muchos más.