Mariana Echeverría, conductora de "Me caigo de risa", manda poderoso mensaje sobre el postparto

Mariana Echeverría compartió en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene 2.4 millones de seguidores, una fotografía en traje de baño para mostrar el cuerpo que tenía antes de convertirse en mamá. La hermosa conductora de televisión compartió un poderoso mensaje con respecto al postparto. "Siempre he creído que los que dicen que cuarenta días después del parto todo vuelve la normalidad, se quedan cortos", expresó la host de la nueva temporada del show "Me caigo de risa".

La esposa del futbolista mexicano Óscar Jiménez, manifestó que su mamá suele decir una frase muy sabia, que el embarazo dura nueve meses y que la recuperación, lo mismo. Mariana Echeverría señaló los diversos cambios físicos y emocionales que una mujer tiene durante el embarazo y el parto, necesitan su tiempo para acomodarse y volver a la normalidad.

Las que hemos sido madres sabemos muy bien que todos esos factores no se equilibran en apenas mes y medio.

La también locutora y actriz Mariana Echeverría dio a luz a su hijo Lucca a mediados de octubre pasado. En su post en su feed de Instagram comentó que una mujer en postparto necesita tiempo para que su sistema hormonal se normalice.

En su caso al ser mamá primeriza, necesita además de la ya comentado, dijo necesitar por lo menos un par de meses para adaptarse a la maternidad y a estar pendiente de un bebé las 24 horas, "y eso por nombrar sólo algunos de los cambios que se producen y que van volviendo a la normalidad a lo largo de un año".

La conductora del programa "Me caigo de risa" Mariana Echeverría compartió con sus miles de seguidores, estar asumiendo el reto de trabajar en su cuerpo, verse y sentirse "como a mi me gusta no como a los demás les gustaría, ánimo guerreras".