Mariana Echeverría, la "mamá disfuncional" de "Me caigo de risa", denuncia robo en su hogar en la CDMX

A través de sus redes sociales, la actriz y conductora de televisión Mariana Echeverría, dio a conocer que en días pasados, ocurrió un robo en el hogar que habita en la Ciudad de México, junto a su esposo, el futbolista Óscar Jiménez (portero en el Club América de la Liga MX) y su hijo Lucca. Cuando el hurto se llevó a cabo, ellos no estaban en el inmueble.

El reportero Carlos Jiménez informó a través de sus redes sociales, que los ladrones que entraron a la casa donde viven Óscar Jiménez y Mariana Echeverría, al parecer se llevaron 400 mil pesos que estaban en una caja fuerte.

Mediante un comunicado, Mariana Echeverría, conocida como "la mamá disfuncional" del programa "Me caigo de risa", comentó que en días pasados, cuando estaba fuera de la Ciudad de México, tuvo el infortunio de que ladrones ingresaran a su casa y robaran diversos objetos.

Ante esto, "me vi obligada a regresar a la Ciudad de México e iniciar todos los trámites ante el ministerio público y las autoridades competentes".

La esposa del futbolista mexicano Óscar Jiménez, mencionó que a fin de no obstruir las investigaciones que las autoridades correspondientes están realizando, "tengo el acuerdo de abstenerme de entrevistas, tan pronto esta situación concluya de inmediato reanudaré mi contacto con ustedes".

Al darse a conocer este robo, surgió el rumor de que la casa era propiedad de Miguel "El Piojo" Herrera, ex futbolista y ex director técnico del América. Según publicaron algunos medios de comunicación, el DT les renta dicho inmueble a Mariana Echeverría y Óscar Jiménez.

Al respecto, "la mamá disfuncional" de "Me caigo de risa", manifestó que no era propiedad de "El Piojo" Herrera. "Me permito aclararles que este robo fue realizado en el domicilio donde estamos rentando y no es propiedad del señor Miguel Herrera, tal como en diversos medios se ha difundido".

Por otra parte, mucho se ha dicho que Mariana Echeverría ya no hecho telenovelas, pues al parecer, su esposo se lo tiene prohibido.

Anteriormente, en una entrevista en el show "Faisy Nights", manifestó que no es que Óscar Jiménez le prohíba hacer telenovelas o simplemente actuar, "él está acostumbrado a que soy conductora y que tengo programas de comedia y entretenimiento. Pero no es que me lo prohíba, simplemente es raro para Óscar verme besando con alguien o que en algún momento haga una escena de cama, pero yo creo que es normal para todo el mundo".

Mariana Echeverría reiteró el apoyo que su esposo hacia su carrera profesional: "pero nada que me prohíba, siempre me dice: 'es tu trabajo, yo lo entiendo', entre él y yo tenemos mucha confianza y mucha comunicación".