Mariana Echeverría muestra su cuerpo en traje de baño a siete meses de haberse convertido en mamá

Mariana Echeverría dio a luz a su primogénito Lucca el pasado 15 de octubre de 2020, fruto de su matrimonio con el futbolista mexicano Óscar Jiménez, quien actualmente forma parte de las Águilas del América. La conductora de televisión originaria de la Ciudad de México, mostró el cuerpo que tiene al usar un traje de baño, a casi siete meses de haberse convertido en mamá.

Cabe señalar que dicha fotografía la posteó para celebrar sus 2.5 millones de seguidores en Instagram, aunque muchos de sus seguidores halagaron su anatomía a tan solo unos meses de haber dado a luz.

"Y la familia crece, no saben lo feliz que me hace que cada vez se una más gente y eso me llena de orgullo", expresó la conductora del show de televisión "Me caigo de risa", tras haber llegado a los 2.5 millones de followers en la red social antes mencionada.

La también actriz Mariana Echeverría manifestó que durante los 13 años que tiene en su carrera artística, se ha permitido enseñarle a sus miles de seguidores, una parte de su vida tanto personal como laboral.

Asimismo agradeció a sus seguidores por los comentarios, por la buena vibra y por los consejos, "gracias, por que sí, parte de mi éxito es gracias a que ustedes me han permitido seguir en pantalla, poder ser tan transparente y real como hasta ahora he podido ser".

Por otra parte, Mariana Echeverría celebró el pasado lunes su primer Día de las Madres; en su cuenta de Instagram publicó unas adorables fotografías junto a su hijo Lucca. "Y entonces perdí el nombre y ahora me llamo mamá", escribió junto a esta serie de imágenes.