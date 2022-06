Mariana Echeverría preocupada por la salud de su hijo, "sientes que el mundo se te viene encima"

"El ser madre no significa solo tener hijos, educarlos, cambiar pañales o preparar los biberones; el ser madre es ser capaz de cualquier cosa, es sacar las garras y pelear por los hijos, es olvidarse de sí misma para proteger y cuidar a los hijos".

Pero, al no tener esos poderes mágicos, Mariana Echeverría espera que la medicina haga su efecto y Lucca se recupere pronto .

Asimismo, mencionó que desearía tener poderes mágicos para aliviar todo dolor de su pequeño hijo . "Gracias a Dios, la pediatra ha estado muy al pendiente de nosotros, pero como mamá primeriza y nueva, sientes que el mundo se te viene encima, es una tontería a lo mejor, no sé, pero siento que me gustaría quitarle el dolor, la comezón con poderes mágicos".

Sin embargo, cuando la salud del hijo de Mariana Echeverría y Óscar Jiménez estaba mejorando, Lucca tuvo una intoxicación: "con qué, no sé", expresó la conductora de televisión, de 38 años de edad y originaria de la Ciudad de México.

"No quería comer, no quería tomar agua, de la leche que normalmente toma, se tomaba una onza o así, muy mal. Estaba muy flaquito, de muy mal humor, se quejaba, pero al menos ya íbamos de salida".

Recientemente, la "mamá disfuncional" del programa "Me caigo de risa" , se mostró muy preocupada por unos problemas de salud de su hijo .

Francisco Inzunza

