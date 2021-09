Mariana Echeverría sufre terrible caída en "Faisy Nights" y azota fuerte contra el piso (VIDEO)

Mariana Echeverría tuvo un accidente durante su reciente visita al programa de televisión "Faisy Night" de Unicable, conducido por Faisy y Michelle Rodríguez. La conductora de televisión y actriz tuvo una terrible caída y azotó fuertemente contra una colchoneta que estaba en el piso, lastimándose una de sus piernas.

"Estoy en el servicio médico, por culpa de Faisy, ¿quieren ver qué me pasó? Faisy pensaba que era broma, pero no, no me levanté", manifestó Mariana Echeverría en un video que publicó en las stories de su cuenta en Instagram.

¿Qué fue lo que pasó? En una de las dinámicas del show de televisión antes mencionado, la esposa del futbolista mexicano Óscar Jiménez (portero de Las Águilas del América), tuvo que llevar a cabo el "Milk Crate Challenge", uno de los retos virales del momento en TikTok, el cual consiste en recorrer una pirámide de cajas a manera de escalera sin tirarlas.

Cuando Mariana Echeverría estaba en lo alto de dicha pirámide, perdió el equilibrio, cayó y azotó fuertemente sobre una colchoneta en el piso. Ante esto, Faisy corrió hacia ella, pensando que era broma, pero no fue así.

Mariana Echeverría mostró la herida que tuvo tras su caída.

En otro de los videos que compartió en las stories de su perfil en Instagram, la también locutora expresó: "el día de hoy sufrí un fuerte accidente en 'Faisy Nights', la verdad es que no la pasé nada bien, yo pensé que me iban a coser, les voy a enseñar mi pierna, así quedó, pero les voy a enseñar la imagen sin la venda".

Mariana Echeverría al ver la gravedad de la herida, pensó que necesitaría puntadas, sin embargo, solo recibió una curación, la cual tendrá que repetir en los siguientes días. A través de redes sociales, sus fans le desearon una pronta recuperación.

