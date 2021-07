Mariana Garza comparte cómo se enamoró, casó y separó de un hombre bisexual, quien ahora es su amigo

México. La cantante y actriz Mariana Garza, exintengrante del grupo Timbiriche, comparte cómo se enamoró, casó y separó de un hombre bisexual, quien ahora es su amigo: el actor Pablo Perroni.

En entrevista con el programa El minuto que cambió mi destino, Mariana habla de que jamás en su vida representó para ella un problema o conflicto tener como pareja a un hombre bisexual; lo supo siempre y así lo aceptó.

El tiempo que Garza estuvo en pareja con Pablo lo recuerda como algo maravilloso, puesto que además ambos concibieron a una hija que próximamente cumplirá trece años de edad.

Nunca me ha causado conflicto saber que alguien pueda amar a un hombre o a una mujer, no repressenta para mi algo con lo que no esté de acuerdo, con lo que sí no estoy de acuerdo es con la infidelidad."