La actriz y cantante Mariana Garza confiesa por qué no se lleva con Paulina Rubio, su excompañera en el grupo Timbiriche, el cual fue fundado a principios de los años 90. Ambas artistas se conocen desde niñas, crecieron juntas, pero no se llevan hoy en día.

Mariana Garza, quien es recordada por protagonizar Alcanzar una estrella, al lado de Eduardo Capetillo, en los años 90, estuvo en el programa La Saga y Adela Micha, titular del espacio, le preguntó cómo se lleva con Paulina Rubio.

No, no me llevo. La neta, qué hue… me hubiera dado que dijeras; ‘No, bien, mira, ella no vive aquí…”, comentó Adela Micha.

Mariana explica que Paulina Rubio, hija de la gran actriz Susana Dosamantes, no le cal mal.

No me cag…, de verdad, no me cag…, de verdad no, pero no me llevo porque efectivamente, no coincidimos en casi nada”.