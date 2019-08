Mariana Garza y lo que piensa de las fotos eróticas de Pablo Perroni

Luego de que Mariana Garza y Pablo Perroni decidieran terminar su matrimonio debido a varias causas ambas celebridades han tomado caminos diferentes pero siguen llevándose de maravilla, pues hay quienes pensaban que no tenían comunicación pero es todo lo contrario.

Ahora el programa Ventaneando le preguntó a Mariana Garza, si no se escandaliza con las fotos candentes que ahora publica el padre de su hija en redes sociales, por lo que está fue la respuesta de la cantante.

Hay mucha gente que no sigo pues porque yo no tengo Facebook por ejemplo más de allá de que lo siga o no, no tengo entonces pues nada por eso, no opinó nada que cada quien es libre siempre lo he dicho...", dijo Mariana sobre el tema.

Por si fuera poco Mariana dejó bien claro que la bisexualidad de su exmarido no le afecta en ningún aspecto y contrario a todo son grandes amigos pues quieren lo mejor para su hija menor.

"Somos muy buenos compañeros de trabajo estamos haciendo todo lo que podemos lo mejor posible para hacer los mejores padres y tenemos un proyecto bueno ese es el más importante el ser padres y un proyecto de profesión muy grande y lo estamos haciendo muy bien estoy satisfecho, estoy orgullosa...", dijo Mariana.

Recordemos cuando Mariana y Pablo hicieron pública su separación por medio de una conferencia de prensa donde dejaron en claro que no querían especulaciones sobre el motivo por el que le pusieron fin a su relación de varios años.

No quisimos hacer un comunicado de lo que vamos a decirles, preferimos mirarlos a los ojos para hablar honestamente de nuestra verdad, dijo la actriz.

Mientras tanto el histrión habló ese día sobre sus preferencias sexuales dejando en claro que su rompimiento jamás fue por ser bisexual.

"Soy un ser humano que se enamora de otro ser humano y me he enamorado de un hombre y una mujer", dijo el histrión.

