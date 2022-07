Mariana González es llamada cazafortunas por su romance con Vicente Fernández Jr y así responde

Quien se encuentra algo molesta, pero ya no quiere estar metida en la polémica es Mariana González de 38 años de edad, pues como muchos ya lo saben, mantiene una relación amorosa con Vicente Fernández Jr de 58, pero dicho romance ha sido muy cuestionado, ya que las redes solo lo han tachado de interés por parte de la empresaria.

Y es que cuando se dio a conocer la relación de Mariana González no la bajaron de ser una mujer que solo buscaba la fortuna de Vicente Fernández Jr supuestamente, por lo que hace poco la llamaron cazafortunas en un comentario, por lo que harta de los haters le respondió a dicho usuario dejando en claro que no es la burla de nadie.

"Cómo les dice a todos frustrados, tiene una cara de cazafortunas que no puede con ella y si si es una bendición como lo dice esa fue su bendición ya aseguro su futuro y el otro papá pitufo, pues se la está dando una con otra", fue el comentario de un usuario sobre Mariana González.

Para quienes no lo saben no es la primera vez que alguien arremete en contra la guapa mujer quien en varias ocasiones se había mantenido callada, pues por lo general no es una mujer de escándalos, por lo cual se defendió de inmediato de dicho usuario a quien solo le dijo que mientras que no le quitara a él no hay problema en forma de sarcasmo.

"Si, pues yo cara de cazafortunas es muy nuestro problema, a ti no te quito ni un dlls seguro ni tienes por en realidad un rico no estaría poniendo este comentario, pues cada quien? respeta tu busca una que te comparta o trabaja duro", escribe la guapa mujer sobre el hate.

Cabe mencionar que en varias ocasiones la bella Mariana González ha demostrado ser una mujer enamorada de Vicente Fernández Jr quien ha defendido a capa y espada a su novia, con quien se dice que pronto podría casarse e incluso tener hijos, pues desbordan un amor que solo ellos entienden aunque muchos estén en contra.