Mariana González, la Kim Kardashian mexicana, defiende a su suegro Vicente Fernández: "mis respetos para este señorón"

Aunque la Familia Fernández se ha mantenido en silencio ante las acusaciones en contra del patriarca de la dinastía, Don Vicente Fernández, la exuberante empresaria Mariana González salió en defensa de su suegro. Como muchos sabrán la llamada "Kim Kardashian mexicana", es novia del cantante Vicente Fernández Jr., hijo mayor de "El Charro de Huentitán".

A través de las stories en su cuenta de Instagram, Mariana González estuvo respondiendo algunas preguntas de sus seguidores. "¿Qué opinas del manoseo de Don Chente?", le preguntó uno de sus followers. El cantante originario del poblado Huentitán El Alto, estado de Jalisco, México, ha estado en días pasados envuelto en toda una controversia, luego de que se dieran a conocer unas imágenes suyas tocándole el seno a sus fans, cuando posaban para la fotografía del recuerdo en su rancho Los Tres Potrillos.

La novia de Vicente Fernández Jr., expresó que Don Vicente Fernández tiene todo su respeto. Con respecto a las acusaciones en contra de su suegro de 80 años de edad, señaló tener "una o dos preguntas de este tipo y les voy a decir una cosa, yo para mí, mis respetos para este señorón".

Creo que nos ha dejado bien en alto en todas partes del mundo y que creo que siempre van a buscar lo feo, para estar jodiéndolo.

En esta dinámica que llevó a cabo de preguntas y respuestas, contó que si las cosas se dan (refiriéndose al tema de la pandemia del Covid-19), a fines de este 2021 tiene planeado contraer matrimonio con Vicente Fernández Jr., ex esposo de la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda. Asimismo entre sus planes está el tener un hijo con el cantante. !Yo quiero tener mi bebé y tener la mitad mía y la mitad de Vicentito. Imagínense qué lindo va a estar, traemos ese plan que esperemos en cuanto nos casemos darle la sorpresa de que ya estamos embarazados".

Su relación amorosa con el hijo de Don Vicente Fernández ha sido muy criticada, sobre todo por la gran diferencia de edad entre ambos. Él tiene 57 años de edad y ella, 37. La "Kim Kardashian mexicana" dejó muy en claro para ella la edad es simplemente un número. "Hay personas que son jóvenes y son unos amargados, hay personas que son grandes y tienen toda la actitud, creo que lo importante para el amor es que te traten bien, nada más, que sean bien amorosos", le respondió a otros de sus fans con respecto a este tema.

Manifestó que si las críticas que ha recibido le generaran ingresos económicos, sería millonaria. Mariana González y Vicente Fernández Jr. se conocieron a través de Instagram: "me dijo que era mi fan, que tenía muchas ganas de conocerme, que si me podía decir todo eso en persona", reveló la empresaria nacida el 7 de febrero de 1983 en Tepatitlán, Jalisco.

La semana pasada Don Vicente Fernández recibió en su rancho Los Tres Potrillos a su ex nuera Mara Patricia Castañeda, con quien habló de toda esta situación donde ha sido acusado de acoso sexual.

"Siempre ha sido mi mayor regalo que el público me quiere tanto, yo sé que el público me conoce y lo que ven en televisión me extraña mucho. Me lastima, no me molesta porque yo nunca di lugar a chismes, no fui un santo y todos lo saben, pero nunca me vieron, lo que pasó fue un accidente", expresó el cantante.