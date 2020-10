Mariana González novia de Vicente Fernández Jr en pantalón de cuero

Mariana González de 37 años de edad y novia de Vicente Fernández Jr, tiene a todo mundo con la boca abierta, pues no por nada le dicen la Kardashian mexicana en redes sociales, ya que tiene tremendo cuerpazo, basta con echar un pequeño vistazo en las redes sociales de la joven para admirar la tremenda belleza que se carga.

Pero hay una foto en particular de Mariana González, que deja a todos helados, se trata de una publicación, donde aparece con un pantalón de cuero en color negro con el que se le mira tremendo cuerpazo, ya que resalta demasiado sus curvas con las cuales enganchó al mismo Vicente Fernández Jr, quien quedó enamorado con su belleza.

Dicha foto se la tomó a principios de este año y desató la locura entre sus más de medio millones de seguidores, quienes siempre la han admirado no solo por su cuerpazo, sino por la manera tan fashion que tiene para vestir, ya que siempre se le ve con marcas muy elegantes como Gucci o Chanel, con las cuales se le ve el porte a la también empresaria.

"El segundo es para pasar y el primero para quedarse por siempre en el éxito!", "Tienes unas hermosas curvas!", "Quiero el pelo igual ya me hartó largo y me gustó el tuyo", "Súper el cambio te ves mucho mejor así", "La verdad te ves mucho mas joven y mas bella", "La mujer perfecta te quiero mucho eres un ángel caído del cielo", le escriben a Mariana González en la publicación.

Para quienes no lo saben la relación de Mariana González con Vicente Fernández Jr, ha dado mucho de que hablar, pues como algunos sabrán, el matrimonio entre Vicente Fernández Jr y Karina Ortegón, no acabó del todo bien, pues ahora se enfrentan en una batalla legal, pues supuestamente Karina Ortegón le pidió una pensión muy alta al mes a Vicente Fernández Jr, pero ella lo desmintió, pues aseguró que eso no era verdad.

Ahora Mariana González lejos de ser una mujer soltera, pero que aún sigue levantando pasiones, está muy enamorada de Vicente Fernández Jr y se lo demuestra con mucho amor en redes sociales, donde siempre aparecen dándose tremendos besos o dedicándose palabra de amor de lo más bellas, pues nadie se imaginó que Vicente Fernández Jr, era un hombre demasiado romántico.

Mariana González muy atrevida con su pantalón de cuero negro/Instagram

Hay días que pasan cosas importantes,y hay días importantes en la vida como hoy! Gracias por comenzar una amistad que tenga que llegar ha donde tenga que ser @marianagp01, le escribe Vicente Fernández Jr a Mariana González muy enamorado, pues a cada momento la presume en su Instagram, donde se les ve en cenas románticas o en algunos eventos, donde han sido considerados una pareja muy tierna.

Otra de los momentos emotivos de Vicente Fernández Jr y Mariana González, es que hace poco la guapa mujer tuvo la oportunidad de conocer al mismo Vicente Fernández, su suegro, por lo que ella quedó maravillado al conocer por fin a su suegro, quien se ha mantenido muy aislado debido a la pandemia de coronavirus.

Por si fuera poco Mariana González ya ha acudido a los eventos más importantes de la dinastía Fernández, pues estuvo en la boda de Camila Fernández, la cual estuvo lleno de lujo total, pero el gran ausente fue Vicente Fernández, quien se quedó en su casa.

Cabe mencionar que Mariana González ha preferido mantener un perfil bajo ante los medios, pues no quiere ser el centro de atención, mucho menos que la molesten en su relación amorosa con Vicente Fernández Jr, quien cada vez se enamora más la guapa chica.