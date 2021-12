Mariana González sigue el consejo dado por Mara Patricia Castañeda, sobre su ex Vicente Fernández Jr

Hace unos días durante el funeral del cantante Vicente Fernández, el cual se llevó a cabo en la Arena VFG ubicada dentro del Rancho Los Tres Potrillos (en Tlajomulco de Zúñiga, estado de Jalisco, México), tuvieron por primera vez un encuentro entre Mara Patricia Castañeda y Mariana González, actual pareja sentimental de Vicente Fernández Jr.

La llamada "Kim Kardashian mexicana" saludó de manera muy efusiva a la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, externándole las ganas que tenía de conocerla. Por su parte la también conductora de televisión, le dio un consejo a Mariana González, no dejar solo a su ex esposo Vicente Fernández Jr. ante estos momentos difíciles.

A través de su cuenta en Instagram, la exuberante empresaria demostró estar siguiendo el consejo que le dio la conductora del programa de espectáculos "Tras la verdad". La relación amorosa del primogénito del "Charro de Huentitán" y Mariana, es muy criticada por la diferencia de edades y algunas personas aseguran que ella, únicamente está con el cantante por interés.

Pese a las críticas, dejó muy en claro que siempre estará con el hermano de Alejandro Fernández "El Potrillo", en las buenas y en las malas. "Yo te escojo a ti, para que nos compliquemos la vida juntos, para que salgamos adelante siempre", expresó.

Mencionó que aunque parezca que todo anda mal, todo pasara y siempre estarán de la mano juntos, "ten por seguro que jamás te voy a soltar ni dejar caer".

Siempre estaré ahí contigo, en tus mejores logros y en tus peores fracasos mucho más, te amo.

Mariana González mostró su incondicional amor a Vicente Fernández Jr. Foto: Instagram @marianagp01

Anteriormente en una entrevista para TVyNovelas, Mara Patricia Castañeda manifestó que durante el funeral de su ex suegro, fue la primera vez que se reencontraba públicamente con su ex cónyuge. "Lo que pasó, pasó, no se puede vivir con que 'tú me dijiste, yo te hice', la vida tiene que seguir, Vicente y yo seremos amigos siempre".

Asimismo mandó este mensaje Vicente y su novia: "si Mariana y él me necesitan, ahí estaré", recalcando que como personas "estamos para apoyarnos y qué bueno que él también entienda que eso, fue parte del pasado".