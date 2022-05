Mariana González y sus mejores fotos desde Cancún con outfits de playa

Mariana González, de 38 años de edad, se ha convertido en una de las mujeres más populares de las redes sociales, no solo por ser la novia de Vicente Fernández Jr, sino por modelar como una verdadera diosa cualquier prenda que se ponga, pero cuando aparece en bañadores desde la playa es otro nivel.

Si echas un vistazo uno de los lugares favoritos de Mariana González es andar en la playa y Cancún se ha convertido en uno de los lugares donde más le agrada estar debido a que posa de lo más impactante ya sea en la plata o en la piscina, por eso te mostraremos las mejores fotos de esta chica.

Uno de los bañadores que mejor le resalta a la empresaria mexicana, es uno en color negro de dos piezas, pues además de llamar mucho la atención, se mira elegante, pero eso no es todo, sus curvas se ven majestuosas cuando lo modela, por lo cual se ha convertido en uno de los favoritos de sus fans.

Pero cuando quiere verse un poco más exótica y más arropada, elige vestidos especiales para la playa estilo animal print, en este caso de leopardo, uno de sus estampados favoritos, pero también le encanta que este se vea largo, por lo que en cada foto que comparte trata de elevarlo para que sus seguidores se den una idea del tamaño por si quieren comprar uno.

El rosa es otro de los diseños que Mariana González ama, pues este se ve muy bien en su tono de piel, el cual pocas veces se deja broncear y es que ahora, como toda una influencer, trata de cuidarse más de los rayos del sol, en especial de su espectacular cara de muñeca con la cual se mira bien con o sin maquillaje.

"Mariana, deberías de hacernos un Tutorial de como te maquillas (te maquillas padrisimo)!", "Hola, guapísima. Saludos desde Costa Rica, tienes un cuerpazo, super bella, y además lo que me agrada de ti, es esa humildad, que la fama", "Mariana yo no te conocía pero desde que lo hice me enamoré de ti, eres la mejor del mundo yo te amo", escriben las redes.