'La Barbie' Juárez revela que 'Reto 4 elementos' es fraude

El "Reto 4 elementos", ha causado mucha controversia respecto a su veracidad. La ex concursante de este programa de Televisa, Mariana Juárez, confesó que todo se trata de un fraude.

La boxeadora mexicana Mariana “La Barbie” Juárez, aseguró en entrevista con TVNotas que el desafío "Reto 4 elementos" está arreglado.

“Estaba súper emocionada antes de que comenzara; aparte sentía un gran compromiso, pues se trataba de hacer deporte y mostrar tu fortaleza. Para mí estaba padre, divertido el esfuerzo, la adrenalina, todo", manifestó Mariana “La Barbie” Juárez.

"Pero ya estando ahí terminas dándote cuenta de que es más el show, pues ya todo está arreglado".

La ex concursante dio un ejemplo; señaló que una competencia antes de eliminarlos, el equipo de producción los afectó: "no nos puso rodilleras ni coderas, nos apretaron como con cintas de aislar y nos cortaron la circulación; así no podíamos ni agarrar el pasamanos, pues no teníamos fuerza, las manos estaban moradas. Estoy segura que el equipo de los Conductores (Pedro Prieto, Daniela Fainus, Caro Morán y Yurem) en todas las pruebas hizo trampa, siempre fueron favorecidos”, agregó quien fuera eliminada en el mes de marzo.

La “Barbie” Juárez también reveló favoritismos e inequidad de la producción: “usaron mi nombre. No sacaban en la televisión lo que en verdad pasaba".