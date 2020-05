Mariana Levy, 15 años de su muerte ya y Talina Fernández vive con dolor por ella

Mariana Levy, quien murió el 30 de abril de 2005 en Ciudad de México a causa de un infarto al percatarse de que iba a sufrir un asalto en compañía de su familia, es recordada públicamente por Talina Fernández, su mamá, y dice que no ha aprendido a vivir con el dolor de no tenerla a su lado.

Talina Fernández, actriz y conductora mexicana, dio una entrevista a Jorge El Burro Van Rankin para el programa de televisión Hoy y le confesó que no hay día que pase sin que piense en su hija Mariana Levy ella y no sufra por el dolor de no tenerla a su lado.

La entrevista circula en YouTube y puede verse que doña Talina le dice a Jorge El Burro Van Rankin que ella estaba trabajando en el programa Nuestra casa, cuando José María, El Pirru, esposo en ese entonces de Mariana, le llamó para darle la mala noticia de su muerte.

Él sollozaba y yo no le entendía y me decía que los habían asaltado. No entendía si Mariana me mandaba a decir eso, salgo de ahí y llegó a donde me dijo que estaban. Fue un infarto. Intentaron revivirla, pero no se pudo hacer nada."

A la llamada Dama del buen decir le relataron que Mariana y José María, quienes estaban en compañía de sus hijos, iban a ser asaltados a punta de pistola ese trágico día.

Mariana, su hija, al percatarse de las intenciones de los sujetos, sintió que se desmayaba y lo dijo.

Vio venir a un hombre con una pistola, ella traía el carro lleno de niños y entonces se baja, corre con un policía que estaba en la puerta de un edificio y le dice: 'Nos van a asaltar'; regresa corriendo y le dice a El Pirru: 'Me voy a desmayar', y cae muerta".

Y en entrevista con El Gordo y la Flaca, Talina mencionó también que su vida no ha sido la misma sin la presencia de su hija Mariana, quien protagonizó telenovelas como La Pícara Soñadora y Sueño de amor.

El dolor no se acaba nunca. Hay momentos durísimos. Siempre la siento cerca de mi. La recuerdo con sus hijos, con su vida feliz".

Ariel López Padilla fue esposo también de Mariana Levy, antes de que ella se casara con "El Pirru", y en entrevista con Gustavo Adolfo Infante relató cómo fue su relación con Mariana y de qué manera enfrentó su muerte.

