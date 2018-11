María, hija de Mariana Levy enloquece con sus fotos en bikini

María Levy, hija de la fallecida actriz Mariana Levy y nieta de Talina Fernández, roba suspiros entre sus miles de seguidores con las sensuales fotografías que publica constantemente en su cuenta de Instagram. A sus 22 años de edad, la joven quien probará suerte en el mundo de la actuación, posee un cuerpazo que ha dejado sin habla a más de uno.

María Levy no duda en mostrar su anatomía usando diminutos bikinis que en cuestión de minutos, obtienen cientos de likes en Instagram, así como muchos halagos.

"Quiero viajar siempre y conocer lugares que me hagan sentir presente y consciente. Quiero recorrer el mundo y conocer personas bonitas que alegran el corazón", comentó María Levy en una de sus publicaciones mostrando cuerpazo.

En algunas de las publicaciones de María Levy, podemos verla como toda una sirena saliendo del mar: "el azul de este mar es algo que nunca había visto", expresó la hija de Mariana Levy junto a un par de fotografías que compartió desde Los Cabos, Baja California Sur.

Te comparto más publicaciones de María Levy, subiendo la temperatura en Instagram con sus bikinazos:

Por otra parte, hace unas semanas, María Levy habló por primera vez de la lamentable muerte de su mamá, la también conductora de televisión Mariana Levy. En entrevista para el noticiero Hechos AM, comentó: "fue muy difícil para mí de chiquita lidiar con tantas situaciones sin entender nada, teniendo una familia que estuviera tan involucrada en el medio y pasando una situación tan dolorosa, un duelo, pero al mismo tiempo teniendo a todos los medios encima".

La hija de Mariana Levy reconoció que la muerte de su mamá la hizo sentirse muy vulnerable y, para defenderse, decidió dejar de lado su sueño de convertirse en actriz, como su mamá:

Como que me enojé mucho y lo bloqueé. Aunque cuando yo era bebé lo único que quería ser era ‘actora’, cuando pasó todo esto me dolió tanto que decidí sacarlo por completo de mi vida.

María Levy confesó que luego de más de una década sin su progenitora, ella se encuentra en una etapa de madurez en la que planea retomar sus sueños: "ahora me estoy dando la oportunidad de ser yo, me estoy dando la oportunidad de explorar absolutamente todo y de hacer las cosas que más miedo me dan, entre ellas, actuar".