Mariana Ochoa agradece a los fans de OV7 ante la crisis vivida

Aunque de momento se desconocen las causas exactas de los conflictos entre Ari Borovoy y sus amigos de OV7, la cantante Mariana Ochoa comentó ante los medios de comunicación a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, que el apoyo de sus fans fue vital. "Hubo mucho apoyo de parte de los fans, cuando de repente estás en medio de cosas que están pasando, pues estás en medio de una crisis, entonces de repente no sabes cómo reaccionar, son reacciones, suceden cosas no pensadas, simplemente".

Los integrantes de OV7 limaron asperezas, sin embargo, aún hay un proceso de sanación tras lo vivido. "Ni modo, esto se hizo público de alguna manera y todavía hay un proceso a final de cuentas que está sucediendo, yo creo que de sanación de nosotros, de sanación de amistad", manifestó Mariana Ochoa.

La intérprete mencionó que lo que prevalece al final de cuentas es el cariño de su público, "la gente sabe que somos una familia a lo largo de treinta años, pues en treinta años ha habido acuerdos, desacuerdos, momentos difíciles, muchísimas alegrías que yo creo que es lo que más vale, pero los momentos difíciles también te hacen crecer".

Anteriormente Ari Borovoy realizó un Instagram Live donde se sinceró con sus fans. "No es la primera vez que se habla horrible y feo de mí y de mi compañía, ni la segunda ni la tercera y no va a ser la última porque hacer las cosas bien y en un negocio donde se habla tanto, es muy fácil, es muy sencillo que a la gente no le guste lo que estás haciendo".