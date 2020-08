México. La cantante y actriz sinaloense Mariana Pamplona sale de su "nido" para buscar el éxito y presenta "Te perdono", su primer sencillo. En entrevista con EL DEBATE, Mariana comparte que ha sido muy difícil para ella dejar su natal Mazatlán, pero ha valido la pena porque ha sido para ir en busca de realizar sus sueños como artista.

Mariana Pamplona radica en Ciudad de México desde hace varios años y se ha preparado artísticamente al lado de grandes maestros como Willy Gutiérrez y Rebeca Castillejos, además puede presumir de que ya terminó la carrera de Licenciada en Arte, aunque sigue tomando clases de canto y vocalización.

La joven mazatleca se encuentra emocionada porque apenas el pasado 20 de agosto presentó en sus redes sociales "Te perdono", su primer tema musical, una composición de Mauricio Ramos, quien es su productor y compositor de cabecera y espera que al público le guste y también la apoye en su naciente carrera como cantante.

He crecido con la ilusión de ser una gran cantante y en estos años de preparación he descubierto parte de mi identidad. Afortunadamente se me han abierto muchas puertas y he conocido a gente valiosa que me ha ayudado en mi lucha por intentar ser alguien en la música, y lo voy a lograr."