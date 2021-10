Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León Samuel García, emula looks de Lady Di

Pero no solo sus seguidores la han comparado con la Princesa Diana, sino también su esposo Samuel García . A través de sus redes sociales el Gobernador de Nuevo León , comparó a su bella esposa con Lady Di por las "buenas acciones" que ha estado llevado a cabo.

No sabemos si la influencer de 26 años de edad, quien ahora es la Primera Dama de Nuevo León , tiene los mismos gusto de Lady Di con respecto a la vestimenta o está aprovechando toda la atención que está recibiendo al ser comparada con la fallecida nuera de la Reina Isabel II tras cortarse su cabello.

Mariana Rodríguez emulando uno de los looks de la Princesa Diana.

En su cuenta de Instagram, red social donde tiene más de dos millones de seguidores, Mariana Rodríguez publicó una fotografía usando una camisa blanca y jeans a la cintura, un recordado look de Lady Di en la década de los 90's.

Pero no solo por su nuevo corte de cabello la esposa del Gobernador de Nuevo León , ha sido comparada con Lady Di, sino también por emular algunos de los outfits recordador de la mamá de los Príncipes Guillermo y Harry.

Ante su nuevo look Mariana Rodríguez ha sido comparada con la fallecida Princesa Diana de Gales , mejor conocida como Lady Di , quien fuera esposa del Príncipe Carlos de Gales (primero en la línea de sucesión al trono del Reino Unido).

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

