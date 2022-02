Mariana Seoane  defiende a su novio tras  verse involucrado en una fuerte balacera

México. La cantante Mariana Seoane defiende a su pareja sentimental, tras hacerse público que supuestamente formó parte de un enfrentamiento en el que hubo balazos. En entrevista con Venga la Alegría deja en claro que no tuvo nada qué ver en el hecho.

Días atrás se comentó en varios medios de comunicación que supuestamente Mariana Seoane, su pareja Gibrán Jiménez, y el actor Alexis Ayala, habrían estado en un lugar conviviendo en un restaurante y Gibrán resultaría implicado en una riña que terminó en balacera entre escoltas.

Es hasta ahora que Mariana da "santo y seña" de cómo habrían sucedido los hechos, en diciembre, y deja en claro que su pareja no tuvo absolutamente nada que ver en el hecho que citaron.

“Mi novio no es una figura pública, es un abogado y tiene gente que lo cuida de toda la vida, ni siquiera estaba y la realidad de las cosas es que se dicen tantas cosas, o sea, inventan más de lo que es", refiere Mariana al citado programa de televisión.

Mariana Seoane y su novio Gibrán. Foto de Instagram

Mariana también sostiene que el incidente no pasó a mayores ni fue tan grave como se ha venido diciendo. "Yo soy la pública, no iba ahí, si hubiese ido, claro que hubiera aclarado para que la gente se tranquilizara, y además no hubo ningún herido, no pasó absolutamente nada, solo fueron balazos al aire”.

Acerca del hecho al que Mariana Seoane, "La niña buena" se refiere, ocurrió en dicimbre pasado y en varios portales de noticias se difundió que el novio de la famosa cantante habría comenzado una discusión con una persona y tras un intercambio de insultos, elementos de seguridad de ambos intervinieron y comenzaron un enfrentamiento armado en el famoso parque Lincoln de la Ciudad de México.

Mariana Seoane y su pareja actual tienen alrededor de tres años de relación sentimental y ella ha preferido mantenerla lo más posible en privacidad, pero ahora se vio en la necesidad de hablar un poco, sobre todo para aclarar cómo sucedieron realmente las cosas.