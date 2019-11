Mariana Seoane enciende Instagram con su cuerpo de tentación

Mariana Seoane, cantante de temas como Mermelada, La Malquerida y Loca, entre muchos más, enciende Instagram con varias imágenes suyas en las que enseña el súper cuerpazo que tiene.

A Mariana Seoane sus seguidores le expresan cuánto la admiran y le hacen ver que tiene el cuerpo perfecto. La también actriz gusta de publicar varias imágenes en las que aparece cantando, en un día normal o posando, y salta a la vista el cuerpo escultural que posee.

Mariana, quien también es actriz y ha actuado en telenovelas como Mar de amor, Por ella soy Eva, La Tempestad, y más recientemente El Chema, es una mujer bastante disciplinada.

Le encanta ir al gym, comer saludable y en ocasiones comparte en sus redes algunos tips para verse y sentirse bien por dentro y por fuera.

Mariana actúa desde hace varios años, pero fue en 2004 cuando se dio a conocer profesionalmente como cantante con el disco Seré una niña buena.

Me equivoqué, Que no me faltes tú y Una de dos son otros de los temas musicales que ha colocado en el gusto del público mexicano y de otros países.

La bella cantante y actriz, quien tiene 43 años de edad, ha grabado duetos con Cynthia Rodríguez, de La Academia, el grupo Aarón y su Grupo Ilusión.

En este 2019 la Seoane fue invitada para grabar el remix del tema Una cerveza, con el grupo argentino de música tropical, Ráfaga.