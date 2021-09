Mariana Seoane festeja su cumpleaños 45 como Dios la trajo al mundo sin nada de nada

Mariana Seoane está de fiesta en estos momentos, ya que llegó a los 45 años de edad, dejando en claro que se sigue manteniendo muy joven, pues posó completamente como Dios la trajo al mundo.

En la foto en blanco y negro se puede ver a la cantante mexicana como una verdadera diosa al mostrar un cuerpo deslumbrante sin nada de imperfecciones, pues es bien sabido que la artista se cuida demasiado.

Esta soy yo a mis 45 años!! Orgullosa de ver en lo que me he convertido como mujer, hermana, hija, amiga y artista!! Esta foto una probadita del estudio que me hizo mi gran amigo @ecovarrubias, escribe Mariana Seoane.

Al momento de la redacción la foto de Mariana Seoane alcanzó más de 13 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo al momento de la redacción, pues sus fanáticos la siguen felicitando por su cumpleaños.

Mariana Seone posó super ardiente en esta foto/Instagram

"Impresionante amiga, bonita por dentro y por fuera", "Ricura de mujer bella princesa", "Te vez increíble muy bonita y sexi", le escriben a la artista en redes.

Lo que llamó demasiado la atención de Mariana Seoane es que ella misma asegura el orgullo que siente por haberse convertido en una gran mujer, pues la vida y las experiencias le han otorgado ese título.

Hay que destacar que la también actriz se ha dado a conocer no por escándalos, sino por el talento que ha mostrado en cada uno de los proyectos donde deja el alma.

