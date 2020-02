Mariana Seoane habla de la supuesta grosería de Arturo López Gavito

Mariana Seoane derrochó sensualidad y carisma el pasado domingo en el concierto de La Academia, programa de TV Azteca que está por llegar a su final. La cantante estuvo como invitada especial; sobre el escenario interpretó su más reciente sencillo. La "niña buena" recibió muchos aplusos y ovaciones por parte del público, menor de Arturo López Gavito.

El llamado "juez de hierro" hizo honor a su apodo, ya que se mostró indiferente a la presentación de Mariana Seoane, su gesto no pasó desapercibido en redes sociales.

En un reciente encuentro con la prensa de espectáculos, la hermosa cantante y actriz fue cuestionada al respecto, mencionando que para ella eso no era una grosería como mucho se ha comentado. "A lo mejor al señor no le gustó lo que hice y es muy respetable, pero él no tuvo una grosería conmigo, grosería para mí hubiese sido que me hubiese dicho algo feo...yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos".

Lo que creo que es importante resaltar, es que yo me presenté en La Academia cantando 100 por ciento en vivo, pueda gustarle a él o no, yo no estoy en esa competencia cantando, yo soy Mariana Seoane.

"He hecho una carrera por lo que soy y el talento lo tengo si no, no estaría aquí, pueda gustarle a alguien o no".

Mariana Seoane recalcó que ella no tenía nada malo que decir de Arturo López Gavito, "al contrario, respeto su trayectoria y él está ahí para lo que está, es un juez de La Academia, yo soy Mariana Seoane".