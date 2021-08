Mariana Seoane revela que el espíritu de Juan Gabriel se le manifiesta continuamente

México. La cantante Mariana Seoane, quien tuvo una entrañable amistad con el cantautor Juan Gabriel, fallecido el 28 de agosto de 2016 en Estados Unidos, sorprende al hacer público que el espíritu de él se le ha manifestado en varias ocasiones.

En entrevista con periodistas en el aeropuerto de Ciudad de México, Mariana mencionó que su relación con "El Divo de Juárez" era tan cercana y fuerte que, aunque él ya murió, sigue comunicándose con ella desde el más allá.

“Se me manifiesta de muchas formas, por ejemplo, puedo poner temas de él y de pronto esas cosas que a lo mejor tu dices: ‘¡qué estupidez!’, hay gente que piensa eso, pero ni modo, a mi no me importa, de pronto un colibrí o de pronto algo que yo sé...son cosas que tú sabes y aparte, ustedes con seres queridos que se les han ido, siempre hay manifestaciones de los seres queridos”, cita la guapa cantante.

Además, la cantante de temas como Mermelada y Niña buena, originaria de Ciudad de Méixo (1976), menciona que aunque han pasado ya cinco años de su muerte siempre extraña a Juan Gabriel y lo recuerda en cada día de su vida, y esto también lo dan a conocer en varios portales de noticias.

Foto de Instagram

Mariana Alejandra Seoane García es el nombre completo de la famosa que ha destacado en el mundo del espectáculo con su belleza y talento, ha grabado varias producciones musicales y ha participado en telenovelas como Amor Gitano, Rebeca y La tempestad.

Mariana debutó en 1995 en la telenovela Retrato de familia, cuando apenas tenía 19 años de edad, y en 2004 lanzó su primer disco Seré una niña buena, logrando colocar como éxitos Que no me faltes y Me equivoqué.

Leer más: Irán Castillo saca nueva música con el Grupo Cariño

Musicalmente Seoane ha grabado duetos con Julio Camejo, La Sonora Dinamita, Juan Gabriel, Cynthia Rodríguez, Aarón y su Grupo Ilusión, entre muchos otros.