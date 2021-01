Mariana Seoane revela su fuerte experiencia tras padecer Covid-19

México. Mariana Seoane, cantante originaria de Ciudad de México e intérprete de temas como Mermelada y Niña buena, revela a través de un video que coloca en su cuenta de Instagram cómo ha sido su experiencia tras habre padecido Covid-19.

Mariana Seoane comenta en el cvideo que resultó positivo en Coronavirus Covid-19, pero es asintomática, y se enteró que tenía la enfermedad cuando trabajaba en las grabaciones de un nuevo proyecto, puesto que se sometió en varias ocasiones a la prueba de Covid-19.

Bendito sea Dios nos están haciendo pruebas todo el tiempo y, por eso ya me aislaron y lo quiero compartir porque la gente que somos asintomáticos nos sentimos perfectos", dice la también actriz en sus historias de Instagram.

Mariana, quien debutó como actriz en 1995 en la telenovela de Televisa Retrato de familia al lado de actores como Helen Rojo y Alfredo Adame, radica ahora en Miami, Florida, Estados Unidos, por cuestiones de trabajo y permanece aislada hasta que sus doctores se lo permitan.

Me siento muy bien. Cuento todo esto sobre todo para tomar conciencia, en verdad. No salgan sin el cubrebocas. ¡Qué difícil todo esto!, pero es verdad que lo tengo y no tengo síntomas."