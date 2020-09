Mariana Seoane una de las mujeres más deseadas de la música grupera

Mariana Seoane de 44 años es una de las mujeres más sexys de la farándula mexicana, ya que siempre ha representado ese toque de mujer atrevida desde su vestuario en los shows, hasta su sensual voz con la que deja a más uno helado, pero hay otra cosa que llama la atención sobre ella.

Resulta que Mariana Seoane es de las pocas famosas que jamás se ha hecho algo en el rostro, el cual luce muy natural, y aunque ella misma ha dicho que tiene unas pequeñas lineas de expresión, sus fans le han dicho todo lo contrario, ya que se mira muy bien.

Me cuidó la alimentación hago ejercicio siempre, para cuidar mi carita pues me pongo bótox cuando lo necesito, me hago muchos tratamientos de radiofrecuencia no me inyecto la cara nada más que bótox donde creo que lo necesito, dijo Mariana Seoane en una entrevista.