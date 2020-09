Mariana Ugalde sin maquillaje, así luce el bello y perfecto rostro de la participante de Exatlón

Mariana Ugalde participó en el programa de televisión Exatlón México en 2019, reality de Televisión Azteca. La badmintonista fue muy criticada durante su participación en esta competencia deportiva por los gritos que lanzaba, para tratar de desconcentrar a sus rivales en el equipo de "Contendientes".

Al parecer la también influencer mexicana Mariana Ugalde, regresará a la actual temporada de Exatlón México. La deportista supuestamente formará parte del equipo "Titanes", ocupando el lugar de Pamela Verdirame. En su participación en 2019 muchos usuarios de redes sociales la tachaban de "antideportiva", por aquellos gritos que lanzaba para colmar la paciencia de los atletas que competían contra su equipo.

En su cuenta de Instagram Mariana Ugalde suele compartir fotografías en traje de baño, de su día a día, de sus entrenamientos de bádminton y más. Entre sus publicaciones destacan algunas fotos donde muestra su rostro al natural, uniéndose a la tendencia de mostrarse sin una gota e maquillaje. En la imagen la participante de Exatlón México estaba recostada sobre la arena del mar, luciendo su cuerpo en traje de baño y luciendo su bello rostro al natural.

Tras mostrar su rostro sin maquillaje, Mariana Ugalde recibió muchos halagos por parte de sus seguidores: "tan divina y hermosa Mariana, ya me enamoré más", "¿por qué estás tan hermosa?", "bien linda como siempre", "bella y sexy sirenita", "bellísima" y muchos más.

Asimismo la concursante del Exatlón México, comparte su buena vibra y alegría a sus 125 mil followers en Instagram. "Esta semana quiero comenzarla agradeciéndoles todo el cariño y amor que me mandan cada día. Gracias por todo lo positivo que me transmiten, me motivan a seguir planeando cosas increíbles. Los quiero, que tengan una excelente semana", expresó Mariana Ugalde en otro de sus post.

Mariana Ugalde, quien se autonombra "Queen Mary", es originaria de la Ciudad de México; es una jugadora de bádminton; compitió en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Verano del 2010, además ganó dos medallas de plata y una de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2014. También se hizo merecedora de la medalla de bronce en el 2017 en la Habana, individual femenil en Veracruz 2014 y parejas femenil Barranquilla 2018. Además de la de oro en Barranquilla 2018 y dos de plata en Veracruz 2014.

Por otra parte, en la cuarta semana del reality deportivo, los equipos hicieron un gran esfuerzo a lo largo de la semana pero el equipo de Titanes marcó supremacía. Héroes recibió a dos nuevos atletas pero se despidieron de Natali Brito.

Titanes y Héroes se enfrentaron a la batalla más demandante de la semana en Exatlón México, una competencia a 10 puntos donde el equipo ganador tendría la oportunidad de permanecer juntos por una semana más. Con un marcador de 10-6, la encargada de cerrar con broche de oro la batalla fue Mati Álvarez, quien otorgó el punto de la victoria a Titanes. Las mujeres del equipo de Héroes se enfrentaron al duelo de eliminación. Natali Brito y Valery Carranza fueron las atletas con menor puntaje. Ceci fue la atleta con mayor puntaje, por lo tanto, Evelyn fue la tercer atleta que se enfrentó a sus compañeras en la batalla por la permanencia.

Ninguna de las atletas estaba dispuesta a abandonar la competencia, la cual se tornó muy complicada para las tres, pero sobre todo para Valery ya que fue la primera en quedarse con una sola vida. La atleta decidió usar su medalla por la supervivencia y así consiguió una oportunidad extra en la contienda. Después de haber conseguido su segunda vida, Valery logró ejecutar de manera perfecta sus tiros y poco a poco les quitó vidas a sus compañeras. En una intensa y emocionante competencia entre ella y Natali Brito, dejó sin vidas a la velocista de Guerrero quien se convirtió en la quinta eliminada de las tierras del Exatlón.