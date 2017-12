Mariano Palacios desea ser mejor y feliz cada día

Luchando por conquistar cada uno de sus sueños, Mariano Palacios está logrando consolidar su carrera en la actuación, pues no se ha dado por vencido aunque haya tenido que tomar decisiones que cambiaron su camino, pero estaba seguro que solamente así llegaría a la meta que deseaba lograr.

Take a breath... #apothicred #apothicexperience Una publicación compartida de Mariano Palacios (@mariano_palacios_oficial) el Dic 25, 2017 at 9:47 PST

Mi historia



“Todo empezó con la música: yo quería ser músico. Después de tomar la decisión de salirme de la universidad, ante mis padres que no me apoyaban que estudiara música, tuve que encontrar un lugar que me acercara a la música y lo que me ayudó fue el CEA”, declaró Palacios.

La pasión por la actuación no era su motivación para continuar; sin embargo, se logró enamorar y buscó la manera de combinar la música con este arte, fue ahí donde descubrió nuevos caminos.

“Hice comedia musical en una compañía amateur, poco a poco le fui tomando más gusto a la actuación, me preparé y ahora mi carrera como actor es la principal”, compartió.

Considera ser muy afortunado, pues en este caminar se han presentado oportunidades que lo han ayudado a continuar en este medio. “He tenido la fortuna de poder hacer diferentes proyectos que me han aportado mucho y que me han ido forjando y hacer crecer como actor en diferentes plataformas”.





Mayor atributo



“Yo creo que un actor debe ser una persona muy flexible y empática, paciente, debe tener la mente abierta para entender la diferencia entre las personas, todos somos diferentes. Si tú llegas a juzgar a un personaje, nunca podrás interpretarlo fielmente” señaló que es el principal atributo de un actor.

Además considera que la capacidad de observación y el poder neutralizar las características que cada uno tiene como persona, para poderse mover al personaje que va interpretar.



Personajes



En su trayectoria a tenido la oportunidad de participar en diferentes proyectos y dar vida a personajes que se han vuelto especiales para él.

“En el Principio de Arquímides interpreté al personaje principal de la obra, Rubén, el cual cae en un problema bastante crítico, porque resulta que una niña llega y le cuenta a su mamá que Rubén le da un beso en la boca a uno de los niños, a partir de eso se desencadenan todos los conflictos. Para interpretarlo me preparé con dos películas principalmente La Casa y La Duda” señaló el actor.

Pero aún quedan algunos que les gustaría interpretar como Roberto Zucco y algunos emblemáticos como Tony Montana o El Padrino, entre otros que han marcado la historia del cine.

Hasta el momento no cree ser considerado uno de los galanes de la pantalla chica, ni busca ser considerado como tal.

Además se encuentra participando en la telenovela de Televisa, Me Declaro Culpable, donde interpreta el personaje de Dante, quien es un músico, combinando así sus dos grandes pasiones.

Obstáculos



Como en toda profesión, en ocasiones hay complicaciones, pero siempre ha buscado la manera de salir adelante, para así poder conquistar su sueño.

“El volver a empezar cada vez que se termina un proyecto, no me puedo quejar, he tenido buena suerte, pero no se lo dejo todo a la suerte. He estado preparado para tomar las oportunidades en el momento que se presentan; sin embargo en esta carrera los proyectos son breves, se debe tener la paciencia y el temple para después de una temporada de trabajo muy activa, estar dos o tres meses parado, eso es lo que me parece más difícil” nos dijo.



Sueños



Alberga algunos sueños que espera poder conquistar en su vida, nos compartió algunos de ellos.



“Me gustaría vivir un tiempo en Nueva York, me gustaría vivir algunos años entre estar haciendo proyectos en Nueva York, Los Ángeles y México, yo sería muy feliz pudiendo organizarme para poder hacerlo y recorrer muchas partes del mundo trabajando, amo mi trabajo, pero viajar también”.



Motivación



“Mi mayor motivación es ser mejor, ser feliz, siempre he tratado de ser muy autoexigente, aunque eso puede jugarte un contra cuando eres demasiado exigente, sobretodo un actor, eso puede ser un obstáculo, pero creo que en la justa medida es muy bueno y pues la idea de mirar atrás, ver lo proyectos que llevas y los nuevos retos que se presentan. También saber que tengo la fortuna en este mundo, en esta época que vivimos de tiempos complicados, ser de las personas que hace lo que le gusta y vive de ellos, pues eso es mi motivación”.

TEATRO! �� @hnmpl_mx Una publicación compartida de Mariano Palacios (@mariano_palacios_oficial) el Jun 17, 2017 at 5:26 PDT





Felices Fiestas



El actor aprovechó para desear a todos tengan felices fiestas decembrinas y compartan el amor, la paz y sobre todo la buena vibra entre sus seres queridos.

#MBFWMX �� @vanerestre Una publicación compartida de Mariano Palacios (@mariano_palacios_oficial) el Nov 15, 2017 at 8:47 PST

Los puedes seguir en Facebook, Instagram y Twitter.