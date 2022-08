Mariazel luce de lo más encantadora en el foro de "Más Deporte", usando un mini vestido floreado

En TV Azteca participó en el programa unitario "Lo que callamos las mujeres", así como en las telenovelas "Machos" y "Los Sánchez". En Televisa, formó parte de "Está cañón" conducido por Yordi Rosado y actualmente la podemos ver en "Me caigo de risa: gala disfuncional" y "¿Cuál es el bueno?".

"Domingo de 'Más Deporte', domingo de ver lo que está sucediendo en la jornada 11 del futbol mexicanos y de mis Pumas, mejor ni hablemos, aquí nos vemos por Las Estrellas, ya bien desayunaditos, aquí los espero", manifestó Mariazel , conocida como la "rompe récords" del programa "Me caigo de risa" , en una de las stories de su cuenta en Instagram, minutos antes de comenzar la transmisión en vivo de "Más Deporte".

Mariazel Olle Casals no solo habló de las más recientes noticias deportivas, sino también, cautivó a los televidentes con su encantadora belleza y con el outfit que usó para la emisión de este fin de semana de "Más Deporte" . Se trata de un vestido con estampado floral y con encaje, con un precio de 264 pesos mexicanos en SHEIN.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

