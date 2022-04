Mariazel se despide de la "Familia Disfuncional" de Me Caigo de Risa

México.- El programa de comedia Me Caigo de Risa ha sufrido diversas transformaciones, pues conforma avanza la octava temporada, algunos de sus icónicos actores cómicos han dicho adiós al set de la "Familia Disfuncional", hace dos semanas con la partida de Ricardo Margaleff y ahora con la salida de Mariazel quien también abandonó el programa.

Esta noticia ha llenado de tristeza a los fans de Me Caigo de Risa, pues se siguen sumando los integrantes que dicen adiós al programa para dedicar su tiempo a nuevos proyectos y oportunidades.

La noticia fue revelada durante la emisión de este jueves, cuando Faisy sin previo aviso dijo al micrófono que la actriz y comediante española abandonaría el programa.

"El día de hoy es el último programa de esta temporada de Mariazel", dijó Faisy, casi de manera inmediata tanto invitados como espectadores exclamaron un "¡Nooo!" y luego los integrantes del programa se sumaron lamentando la salida de Mariazel de esta temporada.

Al tomar la palabra, la bella actriz Mariazel, un poco entristecida reveló que se iría del programa para unirse a otro proyecto. Si bien no especificó de qué trataban sus nuevos planes, algunos usuarios comenzaron a especular y señalaron que probablemente se integraría a la nueva temporada de Reto 4 elementos.

"Siempre lo he dicho, para todos hay un antes y un después de Me Caigo de Risa, no solo en lo personal, porque aquí hemos encontrado una gran familia", mencionó Mariazel durante la emisión.

Como era de esperarse, esta noticia llenó de tristeza a los fans del programa y Marizel, y a través de diversos mensajes le desearon mucho éxito un su nuevo proyecto.

"Tu eres el alma de ese programa se te va a extrañar mucho", "Que dios la bendiga siempre en sus nuevos proyectos", "Te vanos a extrañar Mariazel sin duda eres una de las. Mejores hermanas disfuncional", fueron algunos de los mensajes enviados a la actriz en redes sociales.