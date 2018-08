Maribel Guardia pone en su lugar a José Manuel Figueroa

José Manuel Figueroa no se midió con sus palabras. Recientemente comparó la carrera artística de Maribel Guardia y la de su mamá (también una de las mujeres del fallecido Joan Sebastian), señalando que mientras Maribel hacía cine de ficheras, su mamá estudiaba una carrera en la universidad.

Maribel Guardia no se quedó callada ante las palabras del hermanastro de su hijo Julián Figueroa. En entrevista para "Suelta la Sopa" de la cadena Telemundo, la actriz y cantante respondió a lo dicho por José Manuel Figueroa:

De igual manera, Maribel Guardia reveló porqué abandonó los estudios en su país:

Salí de la universidad porque me ofrecieron la beca aquí en México y vine y acabé mi carrera de actriz, terminé mi carrera y luego empecé en el cine.

Sobre su pasado en el cine de ficheras, la hermosa intérprete señaló: “la verdad sólo hice una película del género que no existe, género de ficheras, después hice películas de monja y no soy monja".

Me tocó hacer un cine precioso y gracias al cine fue que incursioné en la televisión donde hice telenovelas de niños, hice protagonistas, también he hecho musicales en teatro, cantando, bailando y actuando, entonces es una carrera que me ha costado mucho.