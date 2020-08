Maribel Guardia, Lourdes Munguía y Olivia Collins tres mujeres que no envejecen

Las amigas de Maribel Guardia de 61 años se han convertido en sinónimo de belleza y elegancia, pues son mujeres que con el paso del tiempo lejos de envejecer se ven como toda unas veinteañeras, ya que para muchos de sus fans varias de sus seguidoras, incluso más jóvenes que ellas, desearían verse ellas pues no es fácil tener más de 59 años y verse como una diosa.

Lourdes Munguía y Olivia Colins junto con su mejor amiga, Maribel Guardia son tres mujeres de las cuales son el claro ejemplo de que una vida saludable son los resultados de una juventud eterna, ya que ellas lo gozan y en más de una ocasión se lo han hecho saber sus seguidores en Instagram, red social que por lo general usan para mostrar sus vivencias con sus fans, quienes no se cansan de decirles que se ven mejor ahora que hace 30 años, es por eso que te contaremos un poco más de estas tres bellas actrices que hasta la fecha siguen trabajando a pesar de la pandemia de Covid-19.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Maribel Guardia

Maribel Guardia la reina absoluta de la juventud cuenta con 61 años y en el mundo del espectáculo sigue siendo un cuerazo de mujer, ya que lejos de tener arrugas o perder su físico parece que cada vez se inyecta juventud y no estamos hablando de procedimientos estéticos algo que jamás se le ha sabido a la también cantante que tiene el título de la abuela más sexy de la farándula.

Maribel Guardia con 61 años se ve espectacular/Instagram



Por si fuera poco Maribel Guardia lejos de ser celosa con sus secretos de belleza como otras famosas los comparte con gusto en algunos programas de televisión que van desde un desayuno completo en proteínas como licuados o una pieza de pan carbohidrato perfecto para empezar su ajetreado día.

Maribel Guardia se ve increíble pues luce tremendo cuerpazo/Instagram



"La hermosura de tu ser, tiene el poder para renovar cada día mis ganas de vivir y ser feliz. Gracias mi ángel por hacerme tan feliz...", "Hermosa! Que Dios cuide cada paso que des y te llene de bendiciones siempre. Te quiero infinito", "Daría lo que fuera por un pedacito de tu corazón! Eres genial! Te amo! ¡Hermosa , elegante toda una señora! Besitos", "Hermosa preciosa adorada!!! Te abrazo con mucho cariño desde Vallarta!", le escribieron a Maribel Guardia.



Olivia Colins

Olivia Colins de 62 años es otra mujer que parece sacada de un concurso de reinas de belleza y no por su altura exactamente, sino por tener un rostro envidiable además de un cuerpazo que sigue conservando, pues a pesar de ser madre de dos mujeres, quienes heredaron los rasgos de la actriz, ella parece que jamás se ha embarazado, pues en su cuerpo no hay rasgos de que haya tenido dos bebés, prueba de ello son sus fotos en bikini donde paraliza a todos sus seguidores por lucir cintura de avispa, además de un vientre plano causando sensación, pues no cualquier mujer de su edad se sigue conservando así de fresca como la bella Olivia Collins a quien vimos como villana en la telenovela Dos Hogares.

Olivia Collins una mujer demasiado bella a sus 62 años/Instagram



"Un sueño de mujer, que tenga un lindo día Bonita", "Olivia hermosa estás como los buenos vinos cada día más guapa y bien buena", "Que bella es usted un privilegio y un gusto verla Preciosa", "Hermosa besos te amo mucho mi amor besos te amo mi amor besos", "Una de las mejores actrices muy hermosa", "Guapísima bonitos ojos cuando te veré en televisión o una serie", le escriben a Olivia Collins cuando sus fans visitan su cuenta de Instagram.

Lourdes Munguía

Muchos se han dado cuenta de que Lourdes Munguía de 59 años y Maribel Guardia tienen un parecido que va desde de su cabellera negra hasta la delgadez de su cuerpo, ya que en más de una ocasión les han dicho que parecen hasta hermanas, pero no en realidad son muy buenas amigas con varios años de amistad, prueba de ello son los cafés o reuniones en las cuales se les ha visto muy guapas derrochando sensualidad, opacando a las demás mujeres por el porte que se cargan.

El tiempo no pasa por Lourdes Munguía/Instagram

Lourdes Munguía quien es una tremenda actriz al igual que Maribel Guardia y Olivia Collins mantiene su cuerpazo con ejercicios muy prácticos desde la comodidad de su casa que van desde yoga hasta levantamiento de pesas causando asombro entre sus fans ya que es una mujer muy aguerrida, que prefiere mantenerse en forma, que perder el tiempo en otros asuntos los cuales no podrían beneficiarle del todo.

Algo que pocos saben es que Lourdes Munguía jamás se convirtió en madre, pues para la actriz esa etapa de la vida no fue indispensable para ella, por lo que ha preferido llevar una vida sola, pero siempre ha contado con el apoyo de su familia, quienes son muy populares en Instagram, ya que comparten los mejores momentos de la actriz y viceversa dejando en claro la buena relación que la artista tienen con ellos desde hace años.

Te puede interesar

Así de bella lucía Olivia Collins en su juventud

Lourdes Munguía con 59 años opaca a varias famosas de 30 años