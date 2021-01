Maribel Guardia ahora cobra por mandar saludos y se la acaban en redes

Maribel Guardia de 61 años de edad causó revuelo una vez más y no por aparecer en traje de baño o por haberse puesto un vestido de lujo, sino por qué ahora cobra por mandar mensajes personalizados a sus fans por un costo de 115$, causando un sin fin de opiniones pues a muchos internautas les parece algo absurdo, mientras que otros están de acuerdo con esta nueva herramienta de trabajo.

La plataforma a la que está inscrita Maribel Guardia se llama Cameo y varios famosos se han unido a esta, por lo que más de uno sí le ha sacado provecho a la situación, aunque a otros lejos de gozar de las ganancias se han llevado un sin fin de críticas pues los acusan de abusar de las personas por querer un saludo de varios famosos quienes al parecer algunos de ellos se han quedado sin trabajo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Soy Maribel Guardia y quiero decirles que ya estoy en la plataforma de Cameo y puedo hacer un saludo para ti, para tu cumpleaños, para el de tu novio para el de tu esposo, para el de tu amiga para quien tú quieras para una empresa dice Maribel Guardia al publicar su primer vídeo en Cameo la red social del momento que están usando varios famosos.

Tras el saludo de Maribel Guardia en la plataforma los haters le hicieron saber a la artista que fuera buscando otro tipo de trabajo, pues lo consideraron como un abuso, pero eso no fue todo, ya que también criticaron los trajes de baño que usa la guapa mujer cuando se va a la playa.

"Que ridiculez más grande, con ese dinero me voy y me compro unos zapatos. Que voy a estar regalando mi dinero a esas personas", "Si van a saludar que sea bien con cariño no andar cobrando y estar agradecidos porque tienen público que los admira y quieren saludarlos yo ni gratis les mandaba saludar, pero ay público que si les daría mucho gusto saludarlos", le escribieron a Maribel Guadia en redes.

Leer más: Maribel Guardia causa revuelo en las redes sociales como vaquerita

Para quienes no lo saben, Maribel Guardia ha sido una mujer muy admirada no solo por el talento que derrocha en las telenovelas, sino por el cuerpazo que se carga la mujer originaria de Costa Rica, quien para muchos es considerada una verdadera diosa, pues sabe muy bien como conquistar a sus fans y es por medio de las fotos.

Leer más: Sin miedo al qué dirán, Maribel Guardia sujeta una pitón con ambas manos (FOTO)

Ahora regresemos al glamour que se carga la guapa mujer, pues ella en todo momento trata de verse impecable para sus fans y es por el respeto que le tiene al público, es por eso que la mujer de cabello negro siempre anda al último grito de la moda, lo que le ha traído beneficios por una gran razón.

Resulta que varias tiendas de ropa han solicitado los servicios de Maribel Guardia, para que promociones su ropa, pues les encanta como la modela, por lo que esto se ha convertido en uno de los tantos trabajos de Maribel Guardia a quien también hemos visto como conductora del programa Hoy, donde es invitada a colaborar pues ya tiene experiencia como conductora.

Cabe mencionar que Maribel Guardia es una mujer alejada de los escándalos, pues ella quiere que su trabajo en el mundo de la farándula sea reconocido, pues, no quiere polémicas en su vida y aunque algunos famosos la han tratado de perjudicar en algunos lives como el actor José Luis Reséndez, ella lejos de pelear contesta de manera muy educada para no crear especulaciones.