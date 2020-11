Maribel Guardia aplica muy bien el dicho: "la que de amarillo se viste, en su belleza confía"

Dicen que la que de amarillo se viste, en su belleza confía. Nadie puede negar que Maribel Guardia es una de las mujeres más hermosas y sensuales del medio del espectáculo en México. Y tal parece que uno de los colores favoritos en la vestimenta de quien fuera esposa de Joan Sebastian, es el amarillo.

Stalkeando a la cantante originaria de Costa Rica, lo pudimos comprobar. La también actriz de telenovelas suele compartir fotografías luciendo su belleza y escultural cuerpazo, usando un outfit en color amarillo. De acuerdo a nuestro portal hermano En Pareja, vestir de amarillo significa que eres una persona optimista, poderosa y realmente feliz, una persona que transmite su buena vibra a los que la rodean. Todo esto se relaciona a la perfección con Maribel Guardia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En uno de sus post donde usa un elegante atuendo en color amarillo y deja en evidencia su sexy cinturita de avispa, la mamá del cantante Julián Figueroa expresó, "la vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia". Estos fueron algunos de los comentarios de parte de sus fans: "increíble, es una belleza de mujer, que admiración", "te luce lo que te pongas", "señora de señoras, mis respetos", "me inspiras a vivir con alegría", "el amarillo te siente de maravilla", y muchos más.

Maribel Guardia tiene más de 6 millones de seguidores en Instagram.

Ya sea para conducir algún programa de televisión, para una reunión con sus amigas o hasta para hacer ejercicio, el amarillo no puede faltar en el guardarropa de Maribel Guardia. "Buenas noches, acuéstate agradeciendo y te despertarás recibiendo", escribió junto a una foto desde su gimnasio en casa.

Maribel Guardia tiene su propio gimnasio en su hogar. Foto: Instagram @maribelguardia

Vestir de amarillo también significa seguridad y confianza en ti mismo, por eso cuando una persona como Maribel Guardia lo usa, da la impresión de control y dominación, te sientes con todas las herramientas para lograr todo lo que te propongas...¡no dudes en usarlo!

Foto: Instagram @maribelguardia

"Trata con ternura y afecto cada hora, porque no regresará jamás. Este día es todo lo que tienes, y estás horas son tu eternidad", manifestó la ex reina de belleza en otra de las publicaciones en su feed de Instagram, donde luce de lo más radiante al vestir de amarillo.

Para quienes no puedan creerlo Maribel del Rocío Fernández García (nombre verdadero de la cantante), cumplió en mayo pasado 61 años de edad. No cabe duda que los años no pasan por esta preciosa mujer. En aquella ocasión escribió este mensaje al tratarse de un día muy especial:

Feliz cumpleaños a mí, gracias a Dios por un año más, por mi familia, por ustedes mis amigos por los sueños cumplidos y las metas alcanzadas. En estos difíciles tiempos que vivimos es cuando más valoro cada respiración y las veces que me he quedado sin aliento de alegría. Elevo una plegaria al cielo por la salud de nuestro planeta, que se acabe esta pandemia que tanto dolor y aprendizaje nos esta dejando, ya vendrán tiempos mejores llenos de luz y bendiciones. Dios no nos va a abandonar, mientras tanto, gracias a la vida.

Maribel Guardia junto a su único hijo Julián Figueroa. Foto: Instagram @maribelguardia

Por otra parte, hace unos días Maribel Guardia se pronunció en contra de a violencia de género, ante la golpiza que el actor Eleazar Gómez le dio a su novia Stephanie Valenzuela. "Estoy totalmente en contra de la violencia contra las mujeres. Saliendo de Televisa me preguntaron sobre Eleazar, yo no sabía nada del caso. Lo que dije de él es mi experiencia y la convivencia que he tenido con él; me dolió muchísimo como mujer. Hay que parar la violencia contra las mujeres, no podemos permitirlo. Los feminicidios en México y el mundo entero crecen todos los días, en caso de que Eleazar resulte culpable, tendrá que pagar las consecuencias de sus actos".