Maribel Guardia celebra Día de San Valentín junto a Marco Chacón, "mi pareja favorita" dicen sus fans

Maribel Guardia se une a la celebración por el Día del amor y la amistad, también conocido como Día de San Valentín. En su feed de Instagram la hermosa cantante costarricense, publicó una serie de fotografías junto a su amado esposo, el abogado Marco Chacón. La también actriz de 61 años de edad, dedicó una amorosas palabras a su compañero de vida, con quien ha vivido por más de 20 años, una maravillosa historia de amor.

Pasan los años, los días y las horas y este amor continúa Marco Chacón ❤️.

En su post Maribel Guardia pidió que Dios los siguiera bendiciendo. "Feliz San Valentín, feliz Día del amor y la amistad, Dios los bendiga a todos por su cariño". En las fotografías que compartió la ex esposa del fallecido cantautor Joan Sebastian, se puede comprobar efectivamente que los años pasan y ellos, siguen más unidos que nunca.

Muchos de sus amigos del medio del espectáculo, así como sus fans, se "derritieron" de amor por esta publicación que hizo la mamá del también cantante Julián Figueroa (fruto de la relación amorosa que tuvo con Joan Sebastian). "Mi pareja favorita sin duda", "hermosa pareja, feliz día y que sigan muchos años juntos", "yo quiero un amor así", "que guapísimo, admiro mucho su relación, de las mejores parejas y un gran ejemplo, se les quiere" y muchos más.

Marco Chacón Fernández y Maribel del Rocío Fernández García, luego de 13 años de noviazgo y varios años viviendo juntos, contrajeron matrimonio por el civil en junio de 2010 en El Gran Cañón, ubicado en la esquina noroeste de Arizona, cerca de las fronteras de Utah y Nevada, Estados Unidos. Un año después, en julio de 2011 llevaron a cabo su boda religiosa, la cual se realizó en la parroquia San Cosme, en la Ciudad de México.

En otra publicación en su cuenta de Instagram, la cantante recibió algunas criticas de parte de usuarios de esta red social. ¿Qué fue lo que pasó? Maribel Guardia compartió una fotografía de una pequeña celebración de San Valentín que tuvo junto a su familia. En dicha imagen aparece su esposo Marco Chacón, su hijo Julián Figueroa con su esposa Imelda Garza Tuñón y Luis Moya, un amigo cercano de la familia.

"Celebrando el Día del amor y la amistad, arriba el amor", expresó la actriz, quien en mayo próximo cumplirá 62 años de edad. Un usuario de Instagram le comentó a la cantante que nadie estaba usando cubrebocas, a lo que ella respondió: "somos una familia, ¿tú lo usas con tu familia en casa?".

Otra persona manifestó en el post de Maribel Guardia: "no compartan esto, por eso la gente los imita y quieren festejar aunque al siguiente día lleguen al hospital, por favor sean responsables como figuras públicas que son". Ante esto comentario la ex reina de belleza le respondió: "somos una familia y vivimos todos juntos, ¿dónde ves la gente de la fiesta?". No conforme con la respuesta de Maribel, esta persona de nombre María del Pilar comentó: "Maribel, no es por la cantidad si no por lo que se promociona, mi objetivo no es ofenderla si no suplicarle al mundo que tengamos empatía, respeto por lo riesgoso que implica esta enfermedad".