Maribel Guardia comparte su secreto para tener sus glúteos más levantados y tonificados

A través de una publicación en su feed de Instagram, la hermosa Maribel Guardia compartió su secreto para tener unos glúteos tonificados. "Haciendo ejercicio y ayudándome con estos maravillosos aparatos, hacen maravillas, besos y bendiciones para todos"; comentó la actriz y cantante costarricense en la descripción de su post.

En el video que publicó, Maribel Guardia usa un aparato llamado Emsculpt, que muchas clínicas de belleza en México, están usando. "Hola amigas, aquí estoy haciéndome este masaje espectacular, que trabaja las pompas pero a nivel profundo, trabaja a nivel profundo el músculo, se siente delicioso, pero lo mejor son los resultados, tus pompis quedan paraditas, con tono muscular, duritas, me hace mucha falta", dice la cantante en el video, mientras dicho aparato hace lo suyo.

¿Que es Emsculpt? Es el único procedimiento que ayuda a las mujeres y los hombres a desarrollar músculo y quemar grasa simultáneamente. Además, Emsculpt es el primer procedimiento de tonificación de glúteos no invasivo del mundo.

"Tú siempre has tenido ese cuerpazo que es fuera de este planeta, la verdad toda tu vida has tenido un buen cuerpo", "hola Maribel de por si tienes bonitas nalguitas, ahora así como van a quedar ❤️ luego las enseñas en bikini", "me gustaría mucho que subiera más tips de cómo se debe cuidar el cuerpo correctamente, desde que es bueno para comer, cremas o tratamientos para no envejecer, etc. Por favor", son algunos de los comentarios en la publicación de Maribel Guardia.

Para quienes se preguntan como funciona, Emsculpt se basa en la energía electromagnética focalizada de alta intensidad. Una sola sesión de Emsculpt causa miles de poderosas contracciones musculares, que son extremadamente importantes para mejorar el tono y la fuerza de los músculos. El procedimiento se siente como un entrenamiento intensivo, puedes acostarte y relajarte durante el tratamiento.

Las sesiones de este tratamiento duran entre 20 y 30 minutos, con un mínimo de cuatro sesiones programadas, con 2-3 días de diferencia. Cabe mencionar que este video no es el primer que publica Maribel Guardia usando Emsculpt. Anteriormente manifestó en sus redes sociales: "hola amigas, yo aquí haciendo trampas porque me estoy poniendo una máquina que levanta las pompas".

Así como la bella Maribel Guardia, varias actrices y actores han recurrido a esta técnica estética. Tal es el caso del joven actor Polo Morín, quien a través de sus redes sociales ha dado a conocer que usa este procedimiento para tener unos glúteos más tonificados.

"Siempre he estado 'nalgoncín' y justo estoy yendo con Javier Ruiz (dermatólogo), a una cosa que no te aumenta las pompas pero te las levanta, a través de contracciones musculares, como hacer un 'chorro' de sentadillas y pues sí me puse más nalgoncito", comentó el actor anteriormente ante los rumores de haberse sometido a una cirugía para aumentarse los glúteos.

Polo Morín en una de sus sesiones de Emsculpt.

Por otra parte, en sus redes sociales Maribel Guardia comparte constantemente las rutinas de ejercicio que lleva a cabo, para tener ese abdomen de acero. La actriz tiene su propio gimnasio en casa, mismo que usa todos los días. Además de sus rutinas de ejercicio, la mamá de Julián Figueroa lleva a cabo una buena alimentación.

A sus 61 años de edad, Maribel Guardia es dueña de una de las anatomías más sensuales del medio del espectáculo. Es por muchos llamada "la abuela más sexy del espectáculo". Sus fotografías en bikini son los post con más likes en su cuenta de Instagram, donde tiene 5.5 millones de seguidores.

