Maribel Guardia con abrigo de leopardo olvida ponerse bralette

Maribel Guardia de 61 años de edad se ha convertido en el sueño de todo caballero desde que se dio a conocer en el mundo del espectáculo, pues siempre se ha caracterizado por la belleza que se carga la artista quien es originaria de Costa Rica, incluso tiene su propio club de fans en redes sociales, donde abundan fotos retro de la actriz.

Pero hay una foto de Maribel Guardia que llamó la atención de sus millones de fans, se trata de una publicación donde aparece con un abrigo de leopardo sin nada en la parte de abajo, pues olvidó el bralette desatando la locura por la belleza de la también cantante quien es sinónimo de belleza en todo su esplendor, pues muchas mujeres desearían verse como ella en algún momento de su vida.

"Toda una belleza, no importa la edad,si no actitud que siempre tiene, abrazos y besos sra guapa", "Es ud una sra amable, y con alma muy linda", "Bella Representante de la Hermana República de Costa Rica, ¡Sí Señor!", "siempre bellísima Maribel cuídate mucho saludos y abrazos", "Existen muchas razones por las cuales te quiero y te admiro, y una de ellas es la inmensa dulzura que hay en tu corazón, siempre regalas una sonrisa a quienes que te rodean", le escriben a Maribel Guardia.

Para quienes no saben Maribel Guardia siempre ha llamado la atención por una razón que muchos siguen sin entender, se trata del tiempo el cual jamás ha pasado sobre ella, pues basta con ver el Instagram de Maribel Guardia donde parece que cada vez rejuvenece la bella mujer de cabello negro y ojos encantadores.

Maribel Guardia también se ha convertido en símbolo de moda, pues ver como luce los outfits en sus fotos los cuales van desde pantalones de mezclilla, hasta vestidos de noche con los cuales aparece como una verdadera reina, pues ella sabe lucirlos como una verdadera diva, incluso algunas tiendas de ropa la han buscado para que modele los diseños.

Otra de las cosas que nos gusta ver de Maribel Guardia, es que siempre está haciendo ejercicio, pues cuenta con su propio gimnasio en casa, por lo que es muy común que suba fotos entrenando desde muy temprana hora, su entrenamiento favorito es hacer pierna para lucir como una diosa dicha parte de su cuerpo.

Maribel Guardia le dijo adiós al bralette para la foto/Instagram

Maribel Guardia también está lista para esperar la Navidad en su casa, pues ya puso su árbol navideño y lo presumió a lado de nieto con quien se la lleva derrochando amor en todo momento, pues José Julián se ha convertido en la luz de la artista, por lo que publicó una foto, donde se les ve muy amorosos a nieto y abuela.

Feliz con el #arboldenavidad de @adrianahuertadesign. El regalo mas lindo de la #navidad es el amor de la familia. Y agradecer a Dios por estar sanos, de pie, con salud y con toda la fe de que saldremos adelante Ya pusiste tu arbolito?, escribió Maribel Guardia al posar con su bello Árbol de Navidad.

Recordemos que Maribel Guardia no solo es una de las mujeres más queridas de la farándula por el cuerpazo que se carga, sino por ser una mujer muy calidad y generosa con sus compañeros de trabajo, pues no hay artista que no hable maravillas de Maribel Guardia, ya que es un amor con todo mundo, pero cuando se mete en problemas la famosa lejos de hacerlos grandes los soluciona.

Maribel Guardia también se ha ganado su fama debido a todo lo que ha realizado en su trayectoria, desde ser cantante a una actriz maravillosa, aunque también la conducción se le da muy bien a la artista que en el pasado fue mujer de Joan Sebastian.