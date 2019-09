Maribel Guardia con cuerpo de jovencita festeja 4 millones de fans

Maribel Guardia vuelve a desatar la locura en redes sociales pues la famosa no se conformó con sus tres millones de seguidores en Instagram, ya que llegó sin darse cuenta alcanzó y lo celebró de una manera muy peculiar, con un bikini muy atrevido dejando a todos con la boca abierta por el cuerpazo que conserva.

Fueron más de 36 mil likes los que alcanzó la costarricense quien quedó maravillada por tantos seguidores, pues Maribel se ha convertido en uno de los símbolos sexuales más elogiados de la pantalla chica, desde que hizo su primera participación en la pantalla grande.

"Feliz inicio de semana hoy quiero desearte un gran día lleno de luz armonía", "Maribel muy buenos días, eres un ejemplo de tenacidad y disciplina, te conocí hace como 20 años", "Felicitaciones con cariño desde Paraguay", le escribieron a la guapa mujer.

Recordemos que Maribel siempre ha sido comparada con otras mujeres del espectáculo, incluso más jóvenes que ella, pero la más reciente fue con su nuera con quien se tomó una foto hace días, causando tremenda polémica.

"No nos parecemos en nada mi nuera y yo ella es rubia, muy delgadita, no nos parecemos muy linda mi nuera, pero somos muy diferentes", dijo Maribel en una entrevista para el programa De Primera Mano.

Cabe mencionar que Maribel está fascinada con su nieto de quien habla maravillas cada vez que le preguntan por él, pues fue el pequeño quien la convirtió en una de las abuelitas más sensuales de la farándula, desatando la polémica, pues pocas mujeres se ven con la ardiente actriz y cantante.

"Me saca una sonrisa una alegría no es un caramelo el mocoso yo creo que saca lo mejor de mi, mis mejores sonrisas es un amor auténtico sabes que me sale del alma...", dijo Maribel en una reciente entrevista.