Maribel Guardia con palazzo exótico de leopardo seduce al limite

Maribel Guardia de 61 años de nuevo pone orden en la moda y lo hizo por medio de un palazzo de leopardo muy exótico.

En la foto se puede ver a Maribel Guardia con el palazzo de leopardo demasiado llamativo con el que se le ve un cuerpazo muy natural el cual mantiene con mucho ejercicio y una buena alimentación.

Además la mujer originaria de Costa Rica lleva un peinado demasiado alto y recogido con el que llama mucho la atención, pues parece una verdadera reina.

Se amable, pero no permitas que nadie abuse de ti, confía pero no permitas que te engañen, Se feliz y agradecido, pero no te detengas, aprende siempre. #look, escribe Maribel Guardia en la foto.

Entre los comentarios que le mandaron a la actriz fueron que se sigue viendo como de treinta, además de posar de manera muy moderna.

Maribel Guardia muy bella con su palazzo/Instagram

"Me pareció ver un bellísimo y hermoso", "Así es @maribelguardia que bonita que lindas tus fotos que tengas un excelente fin de semana bendiciones para tu vida", le escriben a Maribel Guardia.

Cabe mencionar que Maribel Guardia es una mujer que siempre ha dado de que hablar por la belleza que se carga, pues siempre se mantiene fresca.